Günay Güvenç'e 1 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gaziantep FK forması giyen Günay Güvenç'e 1 maç ceza verildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Günay Güvenç'e 1 maç ceza
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2022 15:22
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'e 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Aytemiz Alanyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş müsabakasında rakip takım mensubuna yönelik tehdidi nedeniyle Günay'a 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira para cezası verildiği bildirildi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.