Günay Galatasaray'ın borcunu açıkladı

Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay katıldığı canlı yayında kulübün borçlarını açıklarken pandemi döneminde amatör branşların kar ettiğini söyledi.

Günay Galatasaray'ın borcunu açıkladı
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01 Ekim 2020 01:32
Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay, katıldığı canlı yayında sarı kırmızılı kulübün borcunu açıkladı.

Yusuf Günay EkoTürk'te katıldığı yayında Galatasaray kulübünün göreve geldiklerinden bu yana borçlarını indirdiklerini söyledi. Günay Galatasaray'ın güncel borcunun 290 milyon euro'dan 234 milyon euroya indirildiğini söyledi.

Günay yönetim olarak çok çalıştıklarını ve planlı hareket ettiklerini söylerken amatör branşlarda özellikle pandemi döneminde kara geçtiklerini söyledi.

Günay açıklamasında, "Galatasaray olarak Ocak - Haziran dönemi amatör branşlarımızda gelir gider dengemizde 2.7 milyon TL kardayız." sözlerini kullandı.



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