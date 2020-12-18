Gümüşhanespor'da teknik direktör Bülent Demirkanlı istifa etti

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da teknik direktör Bülent Demirkanlı görevinden istifa etti.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Demirkanlı'nın görevinden ayrılmak istediğini belirterek yönetim kuruluna istifasını sunduğu açıklandı.
Gümüşhanespor Yönetim Kurulu'nun teknik direktörün istifasını kabul ettiği kaydedilen açıklamada, "Bülent Demirkanlı ve ekibine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Demirkanlı'nın görevinden ayrılmak istediğini belirterek yönetim kuruluna istifasını sunduğu açıklandı.
Gümüşhanespor Yönetim Kurulu'nun teknik direktörün istifasını kabul ettiği kaydedilen açıklamada, "Bülent Demirkanlı ve ekibine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.