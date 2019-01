Gümüşhanespor'da önemli istifa

BORCU AÇIKLADI

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor Başkanı Kurban Karagöz görevinden istifa ettiğini açıkladı.Başkan Karagöz kulübün Tekke Köyü Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Sezon başında üstlendiği kulüp başkanlık görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını belirten Karagöz, "Bu süreçte, kulübümüzün birçok sorununu çözmeye ve takımımızı hak ettiği yere taşımaya gayret ettik. Şu an itibarıyla takımımız hedeflerimizin oldukça gerisinde olmasına rağmen, yapısal anlamda birçok iyileştirme gerçekleştirdik. Gelinen bu süreçte ortaya çıkan sağlık sorunlarım nedeniyle çok sevdiğim Gümüşhanespor'dan ve Gümüşhanespor kulüp başkanlığından zorunlu olarak ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu kulüp şehrimizindir, halkımızındır. Ben değerli hemşehrilerimizin kulübümüze her zaman sahip çıkacağını biliyorum. Ben şahsım, Kurban Karagöz olarak kulüp başkanlığını bırakmama rağmen bir nefer olarak her zaman şehrimize ve kulübümüze hizmet etmeye devam edeceğim. Ne zaman bana ihtiyaç olursa, bizden sonra görev alacak olan arkadaşların arkasında olacağım. Maddi ve manevi desteklerimi onlardan esirgemeyeceğim" dedi.Gümüşhanespor Kulübü'nün önceki yıllardan yaklaşık 6 milyon TL borcu yükü olduğunu hatırlatan Karagöz, şunları söyledi: "Kulübümüzün önceki yıllardan kalan yaklaşık 6 milyon TL borç yükü bulunmaktaydı. Bu borcun 4 milyon TL'den fazlasını ödedik. Geriye yaklaşık 2 milyon TL'lik bir borç bıraktık. Kulüp başkanlığına geldiğim günden bugüne yaptığımız tüm işlemleri resmi hesaplar üzerinden gerçekleştirdik. Bugün itibarıyla kulübümüzün yapmış olduğu transferler de dahil olmak üzere futbolcularımıza yaklaşık 1 milyon 500 bin TL borcumuz bulunmaktadır. Bunun yanında geçmiş yıllardan kalma maliye ve SGK'ya yaklaşık 1 milyon 400 bin TL borcu vardır."Karagöz, "Bugünden itibaren Gümüşhanespor kulüp başkanlığından ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreç içerisinde bana destek olan Gümüşhanespor yönetim kurulu üyelerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunarım" diyerek açıklamasını tamamladı.