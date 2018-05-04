Gümüşhanespor şampiyonluğa kilitlendi

TFF 2. Lig Beyaz Grup lideri Gümüşhanespor, ligdeki son maçında Altay'dan puan kazanıp şampiyon olmayı hedefliyor.



TFF 1. Lig yolunda 2015-2016 sezonunda play-off mücadelesinde Bandırmaspor'a, 2016-2017 sezonunda yine play-off mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilerek bir üst lige yükselme şansını kaybeden Gümüşhanespor'da hedef İzmir'den şampiyon olarak dönmek.



TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ligin son maçında deplasmanda 63 puanla 2'nci sırada yer alan Altay ile karşılaşacak 64 puanlı lider Gümüşhanespor'a, şampiyonluk için beraberlik yetiyor.



Gümüşhanespor Kulübü Başkanı İsmet Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımlarının 3 yıldır şampiyonluk heyecanıyla mücadele ettiğini söyledi.



Son iki sezondur play-off müsabakalarında iyi oynamalarına rağmen kaybettiklerini belirten Çakmak, kendilerinin ve şehrin beklentisinin bu sezon TFF 1. Lig'e yükselmek olduğunu vurguladı.



- "Yüzdük, yüzdük kuyruğuna getirdik"



Çakmak, emeklerin karşılığı olarak cumartesi günü Altay maçından puan alarak şampiyon olmak istediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Dileğimiz adil şartlarda bir maç yönetilsin. Hak eden kazansın. Kazanmaya, şampiyonluğa yakın olan biziz. Maddi manevi olarak her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Şampiyonluğa ilişkin yüksek bir beklenti içindeyiz. Yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik. Futbol üç ihtimalli bir oyun ama üç ihtimalin ikisi bizden, biri rakibimizden yana. Yensek de berabere kalsak da şampiyon olacağız. Emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz."



Çakmak, Gümüşhanespor'un adil ve dürüst şartlarda mücadele ederek bu noktaya geldiğini kaydederek, "Biz kendi şartlarını aşarak 50 bin nüfusuyla Türkiye'de sporda söz sahibi olmuş bir kentiz. Şehrimiz mevcut kapasitesinin çok üzerinde bir spor etkinliğine muhatap. Bu noktada spor kamuoyunun dikkatini çekmek istiyoruz." dedi.



- "Kazanan taraf olmak istiyoruz"



Teknik direktör Ziya Doğan da cumartesi günü ligin en zor maçına çıkacaklarını belirtti.



Gümüşhanespor'un haftalardır grubunda lider olduğuna dikkati çeken Doğan, yaşanan sıkıntılara rağmen takımın iyi iş başardığını kaydederek, "Bu liderliği şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Bunu hak ettik." dedi.



Doğan, Altay'ın Türk futbolunun önemli camialarından birisi olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:



"Altay, tecrübesiyle, taraftarıyla, kamuoyuyla önemli bir takım. Gümüşhanespor'da Türk futbolunda özellikle son yıllarda şampiyonluğu hak eden ve bir üst lige çıkmayı son maçlarda kaçıran bir takım. Bu sene bunu kırmak ve Gümüşhane'ye şampiyon dönmek istiyoruz. Camiamızın böyle bir şampiyonluğa ihtiyacı var. Gümüşhane bir futbol şehrine dönüşebilir. Benim de memleketim olması nedeniyle şampiyonluğu daha fazla istiyorum. İyi oynayan taraf kazansın. Hakemler gördüğünü çalsın. Kimseye de haksızlık yapılmasın. Yenilen sahadan rakibini tebrik ederek ayrılsın. Bu futbolun güzelliğidir. Sahada gereken her şeyi yapacağız. Kazanan taraf olmak istiyoruz."



