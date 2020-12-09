Gümüşhanespor Başkanı, silahlı saldırıda yaralandı

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor'un Kulüp Başkanı Vahit Olgun, silahlı saldırıda yaralandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gümüşhanespor Başkanı, silahlı saldırıda yaralandı
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09 Aralık 2020 20:02
Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor'un Kulüp Başkanı Vahit Olgun, silahlı saldırıda yaralandı.

Olgun, merkeze bağlı Tekkeköy köyündeki kulüp tesislerinde bulunan odasında henüz kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Olgun, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için güvenlik güçlerinin başlattığı çalışma devam ediyor.



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