Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda yayla sporları şenliği düzenlendi

Gümüşhane'de 2 bin 140 metre rakımlı Taşköprü Yaylası'nda düzenlenen "Yayla Sporları Şenliği" eğlenceli anlara sahne oldu.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Sporu bulutların üstüne taşıyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte gençler ve katılımcılar spor yaptı, çeşitli eğlencelerle keyifli vakit geçirdi.



Birçok köyden aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar, badminton, uçurtma, voleybol, okçuluk, futbol ve çocuk oyunları oynayarak doyasıya eğlendi.



Etkinliğe katılan AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse ve köy muhtarlarının çuval yarışı oyunu ise renkli görüntüler oluşturdu.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, etkinliğin ardından gazetecilere, Gümüşhane'nin bölgede en fazla yaylaya sahip il olduğunu söyledi.



Yaz aylarında yaylaların çok ciddi bir genç nüfusa ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Atalay, şöyle devam etti:



"Bizler 'Sporu bulutların üstüne taşıyoruz' sloganıyla birlikte geçtiğimiz yıl Torul ilçesi Yücebelen Yaylası'nda etkinlik düzenledik. Bu yıl etkinliğin ikincisini Taşköprü Yaylası'nda düzenliyoruz. Bugün burada 200'ü aşkın çocuk, etkinliklerimizde doyasıya eğleniyor. Özellikle futbol, badminton, voleybol, şişme oyun alanı, geleneksel Türk okçuluğu, çuval yarışı, halat çekme yarışı, yumurta yarışında çocukların doyasıya eğlendiğini gördük."



Atalay, vatandaşların etkinliğe katılımının kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, etkinlikte çocukları antrenörler vasıtasıyla yetenekleri doğrultusunda ilgili spor alanlarına yönlendirmeye çalıştıklarını kaydetti.



Yaylanın içinde bulunduğu Dumanlı köyünün muhtarı Hasan Aydınlı ise düzenlenen spor etkinliğinden mutluluk duyduğunu söyledi.



Çocukların doyasıya eğlendiği aktaran Aydınlı, emeği geçenlere teşekkür etti.



Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.







