Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarında "cezalı"

PFDK, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a 30 gün men cezası verdi.

Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarında 'cezalı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Temmuz 2020 19:50
PFDK, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a "akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı" 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verdi.

Öte yandan Gümüşdağ'a, protokol tribünündeki oturma düzenine ve sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4 bin 500 TL daha para cezası verildi.

Gümüşdağ, cezası Tahkim'den dönmezse, sonrasında şampiyonluğun kutlanacağı ve kupa töreninin yapılacağı Kasımpaşa maçında tribünde yer alamayacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için