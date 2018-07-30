Taksi durağında sürpriz kutlama

"Dünya Kupası'nı bu durağa getirmek istiyorum"

Baba Özbay: "Kızım beni gururlandırıyor"

Çin'de düzenlenen Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunda ABD'nin ardından ikinci olan A Milli Kadın Takımı kadrosunda yer alan ve turnuvada en iyi pasör seçilen milli sporcu Cansu Özbay'a, elde ettikleri başarıdan dolayı babası Özkan Özbay'ın çalıştığı taksi durağında sürpriz kutlama yapıldı.İzmir'de dünyaya gelen ve 9 yaşına kadar yüzmeyle ilgilenen Cansu Özbay, sonrasında voleybola yönelmesinin ardından hem başarılı performansı hem de parmaklarının uzunluğu nedeniyle kısa sürede eğitmenlerinin dikkatini çekti.Göztepe Spor Kulübünde profesyonel voleybolculuğa ilk adımını atan Cansu Özbay, sırasıyla Arkas Spor, Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor takımlarında oynamasının ardından VakıfBank'ın kadrosuna dahil oldu.Geçen yıl A Milli Takım formasını giymeye başlayan 21 yaşındaki oyuncu, burada da üstün performansını sürdürdü.Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunda, tarihinde ilk kez final oynayan ve gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Takımı'nın kadrosunda yer alan Cansu Özbay, en iyi pasör seçilerek ayrıca büyük bir gurur daha yaşadı.Organizasyonun ardından ailesinin yaşadığı İzmir'e gelen Cansu Özbay'a, babasının da çalıştığı Balçova ilçesindeki taksi durağında sürpriz yapıldı.Taksiciler, özel olarak yaptırdıkları pastayla karşıladıkları Cansu Özbay'ı kutlayarak, başarılarının devamını diledi. Taksici esnafı, pasta ikram ettikleri Cansu Özbay'la sohbet edip, turnuvaya ilişkin sorular sordu.Cansu Özbay, yaptığı açıklamada, babasının taksici olması nedeniyle çocukluğunun taksi duraklarında geçtiğini, taksi duraklarının hayatında ayrı bir yeri olduğunu belirtti.Çocukken taksi durağının yanındaki parkta oyun oynadığını anlatan genç sporcu, "Taksi durağı deyince aklıma ekmek teknesi geliyor. Babam sayesinde buralara geldim. O bize baktı. Babamın çalıştığı eski taksi durağındaki parkta oyun oynardım. Şimdi ise duraklarına böyle gelmek beni duygulandırdı ve mutlu etti." diye konuştu.İstanbul'da şehir içinde seyahat ederken taksicilerle sohbet ettiğinde babasını gururla anlattığını söyleyen Cansu Özbay, bu meslekle gurur duyduğunu söyledi.Babası ve arkadaşlarının artık voleybolu futboldan daha çok sevdiğini dile getiren Cansu Özbay, hayatı boyunca hep milli formayı giymeyi hayal ettiğini, bu isteğinin geçen yıl gerçekleştiğini ifade etti.Başarılı voleybolcu, hedeflerine ilişkin, "Japonya'da 29 Eylül'de Dünya Şampiyonası başlayacak. Takım olarak amacımız o kupayı kaldırmak. En büyük isteğim, orada kupayı alıp bu durağa getirmek." ifadelerini kullandı.Milli voleybolcunun 48 yaşındaki babası Özkan Özbay, kızıyla her zaman gurur duyduğunu söyledi.Kızının maçının olduğu günlerde kendisi için hayatın adeta durduğunu anlatan baba Özbay, şöyle konuştu:"Maçlarını cep telefonumdan izliyorum. Müşterim varsa, 'Milli maçta benim kızım da oynuyor.' diyorum. Çok büyük bir gurur. Kızım beni gururlandırıyor, milli bir gurur yaşatıyor, bayrağımızı dalgalandırıyor. Bu duyguların tarifi yok. Maça çıkmadan önce beni ve annesini arar. Sahada canavar gibidir. Bağırır, çağırır ama maç bitiminde bir karınca görse korkar. Naif bir çocuktur."Baba Özbay, ailelerin çocuklarını küçük yaşlarda spora yönlendirmesini tavsiye ederek "Bu sefer madalyayla geldi. En iyi pasör ödülünü aldı. Bizim gurur kaynağımız. Beni ve arkadaşlarımı durakta hep ziyaret eder." değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan, taksi durağı esnaflarından 52 yaşındaki Mehmet Özcan, Cansu Özbay'ın durakları için gurur kaynağı olduğunu söyledi. Cansu sayesinde voleybolu sevdiğini ve iyi bir izleyici olduğunu belirten Özcan, "Arkadaşlarımla maçları izlerken çok heyecanlanıyoruz. Tüm akrabalarıma Cansu'yu örnek gösteriyorum." şeklinde konuştu.