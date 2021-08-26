Gümüş madalya kazanan Kırgız güreşçinin mayosu açık artırmada satıldı

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Kırgız güreşçinin mayosu açık artırmada alıcı buldu.

Gümüş madalya kazanan Kırgız güreşçinin mayosu açık artırmada satıldı
2020 Tokyo Olimpiyatları'nı gümüş madalya ile tamamlayan Kırgız güreşçi Akjol Mahmudov'un oyunlarda giydiği mayosu, açık artırmada 6 bin 500 dolara satıldı.

Mahmudov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocukluğumdan beri olimpiyatlarda madalya kazanma ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım etme hayalim vardı. Olimpiyatlar sonrası ülkeme döndüğümde, halkım için iyi işler yapmaya kararlı olduğumu fark ettim. Okullar, camiler, yollar inşa etmek ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek istedim. Bugün, hayalimi gerçekleştirmek için hayır işimde ilk adımı atmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Genç sporcu, iş adamı Babur Tolbayev'in organizasyonuyla başkent Bişkek'te düzenlenen açık artırmada maçlara çıktığı mayosunun 6 bin 500 dolara alıcı bulduğunu, ayrıca katılımcıların 19 bin 500 dolar da bağış yaptığını aktardı.

Mahmudov, açık artırmadan elde edilen gelir ile bağış sonucu toplanan toplam 26 bin doları hayır kurumuna bağışlayacağını kaydetti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Olimpiyat Oyunları'nda 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli güreşçiler Aysulu Tınıbekova, Akjol Mahmudov ve Meerim Cumanazarova'yı Manas Devlet Ödülü'ne layık görüp, kendilerine 120'şer bin dolar para ödülü ile birer araba vermişti.

Son Dakika Haberleri
Gümüş madalya kazanan Kırgız güreşçinin mayosu açık artırmada satıldı
Milli judocu Recep Çiftçi'den bronz madalya
Milli para tenisçi Fatma Büşra Ün: "Heyecanlıyım, güzel bir maç olacağına inanıyorum"
Tokyo 2020'de Nergiz Altıntaş grubunu 3. tamamladı.
4x50 metre bayrak yarışında Türkiye 7. oldu
Tekerlekli sandalye basketbolda Türkiye, Güney Kore'yi mağlup etti
Masa tenisinde Ali Öztürk çeyrek finalde
Nazmiye Muratlı, sakatlığı sebebiyle Tokyo 2020'den çekildi
Kübra Korkut, Tokyo 2020'de çeyrek finalde
Golbol Kadın Milli Takımımız bu kez de Mısır'a fark attı
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play