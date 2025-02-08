Gültiken'den Arroyo yorumu. "Soru işareti"

Beşiktaş'ın eski futbolcularından spor yazarı Ali Gültiken, Keny Arroyo transferini yorumladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Gültiken'den Arroyo yorumu. 'Soru işareti'
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08 Şubat 2025 10:46
Beşiktaş, Independiente Del Valle forması giyen Ekvadrolu oyuncu Keny Arroyo ile anlaşmaya vardı. 

Arroyo'nun cumartesiyi pazara bağlayan gece İstanbul'da olması bekleniyor. 

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Ali Gültiken, Kenny Arroyo transferi hakkında yorumlarda bulundu. 

Gültiken, "Arroyo transferi birçok açıdan bakılarak değerlendirilebilir. Genç bir oyuncu olmuş olması, istikbal vadediyor görüntüsünde olması, iki kanatta birden oynayabilmesi, iki ayağını birden kullanabilmesi, dar alanda çalım yeteneği gibi birçok pozitif yönü var.

Diğer yandan genç bir oyuncu ve gelişim süreci ne olur bir soru işareti. İyi oyuncu olabilme potansiyeli farklı bir şey, büyük takım oyuncusu olabilme kriterleri farklı şeyler. Bu transferde görünen diğer konu da bonservis ücreti. Henüz kendini yüzde yüz ispat edememiş oyuncuya devre arası bu kadar para vermek de işin diğer yönü. Geçen sezon tartışılan ve bugünkü yönetimin de eleştirdiği Muçi ve Al-Musrati transferlerinin aynısını yapmaya benziyor.

Bu transfer elbette süreç içerisinde farklı açılardan değerlendirilecek. Altını çizelim, Beşiktaş'ın ihtiyacı olan şey düşük maliyetli ve hemen katkı yapabilecek oyuncular. 5 aylık bir süre için göreve gelen yönetimlerin, attığı adımların inandırıcı olabilmesi için geçmiş dönemden farklı şeyler yapmaları gerekir."
 
 
 
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