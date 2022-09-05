Gültigin Er, Portekiz'de 32. oldu

Milli sporcu Gültigin Er, Avrupa Triatlon Kupası'nı 32. sırada tamamladı.
Portekiz'in Alhandra kentindeki organizasyonda 26 ülkeden 71 sporcu parkura çıktı. Avrupa ve dünya triatlonunun iddialı isimlerini geride bırakan Gültigin yarışmayı 32. sırada bitirmeyi başardı.
Gültigin Er, yarış sonrası İspanya'ya dönerek Enes Kızılcık ile gelecek hafta Hırvatistan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na hazırlanacak.
Portekiz'in Alhandra kentindeki organizasyonda 26 ülkeden 71 sporcu parkura çıktı. Avrupa ve dünya triatlonunun iddialı isimlerini geride bırakan Gültigin yarışmayı 32. sırada bitirmeyi başardı.
Gültigin Er, yarış sonrası İspanya'ya dönerek Enes Kızılcık ile gelecek hafta Hırvatistan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na hazırlanacak.
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