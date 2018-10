Gülperi dizisi 5. bölüm izle, Gülperi dizisi 6. yeni bölüm fragmanı izle

GÜLPERİ ÇETİN (NURGÜL YEŞİLÇAY)



Ege'nin küçük bir kasabasında doğup büyüyen Gülperi büyük hayallere sahiptir. Baba baskısından kurtulmak için genç yaşta aşık olduğu Eyüp'le kaçarak evlenir. Bambaşka bir şehirde hiç alışık olmadığı bir kültürün içinde bulur kendini. Mutlu evliliğinde üç çocuk sahibi olur ama eşinin ailesi tarafından hep bir yabancı olarak görülür. Eyüp'ü kaybettiklerinde ise düşman bellenir. Gülperi çocukları için hayata tutunur. Yaşadığı bütün zorluklara onlar için katlanır. Büyük bir iftira sonrası çocukları da elinden alınır. Sürülür. Bir kez daha bambaşka bir şehirde yalnız ve yabancı olarak ayakta kalmaya çalışır. Gülperi'nin tek amacı çocuklarını geri almaktır. Oysa çocuklarının ondan çoktan vazgeçtiğinden asla anneleriyle bir hayat düşlemediklerinden habersizdir. Artık çocukları için bile bir yabancıdan farksızdır. Çocuklarından asla vazgeçmeyen Gülperi'yi hem Taşkın ailesiyle hem de çocuklarıyla büyük bir savaş beklemektedir.



Oyuncu profili

Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976'da İzmir'de doğdu. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İkinci Bahar dizisiyle sektöre dahil oldu. Ardından Asmalı Konak dizisinde Bahar rolünü canlandırdı. Eğreti Gelin filmi ile yıldızı parlayan oyuncu en son Paramparça dizisinde yer aldı. Şu anda Show TV'nin Gülperi adlı dizisinde "Gülperi Çetin" karakterini canlandırmaktadır.



KADİR AYDIN (TİMUÇİN ESEN)



Ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir'in hayatı babasının onları terk etmesiyle alt üst olmuştur. O gün babası gibi biri olmayacağına dair kendisine söz verir. Ne olursa olsun ailesini yüz üstü bırakmayacaktır ve bir gün baba olursa çocuğunu asla parçalanmış bir ailede büyütmeyecektir. Bir başına üç çocuğu büyütmek zorunda kalan annesine en büyük desteği Kadir vermiştir. Kardeşlerine hem abilik hem babalık yapar. Çok başarılı bir avukattır. Fakülte yıllarında tanıştığı Şeyma ile evlidir. Artemis adında bir kızı vardır. Kızı ile muhteşem bir ilişkiye sahiptir. Karısıyla yaşadığı sorunları kızı için görmezden gelemeye çalışır. Çünkü asla kendi babası gibi olmayacak ve ne olursa olsun ailesini parçalamayacaktır. Ama hayat sürprizlerle doludur ve Kadir'i kendi doğrularıyla karşı karşıya getirir. Kızının mutluluğu ile kendi mutluluğu arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağından habersizdir.



Oyuncu profili

Timuçin Esen, 14 Ağustos 1973 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde 2 yıl olmuştur. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçer. İtalya ve ABD'de de tiyatro eğitimi almıştır. Los Angeles'taki California Insitute of the Arts Üniversitesi'nde 7 yıl sinema - yönetmenlik üzerine master yapmıştır. Ayrıca ABD'deki ünlü oyuncu koçu Larry Moss'un öğrencilerinden biridir.



YAKUP TAŞKIN (TARIK PABUÇÇUOĞLU)



Varlıklı bir toprak ağasıdır. Taşkın sülalesinin başıdır. Parası ve kudreti tartışılmazdır. Herkese gücü ve söz yeten Yakup'un sözü bir tek oğlu Eyüp'e geçmemiştir. Her şeyini bırakacağı büyük oğluyla anlaşmazlıklar yaşar ve onu kaybeder. Evladıyla yaşadığı bütün sorunlardan ve kaybından Gülperi'yi sorumlu tutmaktadır. Eyüp'ten kalan üç torununa her türlü imkanı sağlar. Gülperi'nin hapse girmesiyle torunlarını kendi kuralları içinde yetiştirip arzu ettiği insanlara dönüştürmeye başlamıştır. Gülperi'nin gelip torunlarını elinden alma fikrinden korkmaz. Çünkü kudretiyle ile Gülperi'yi ortadan kaldıracağından ve hayatlarından ebediyen çıkaracağından emindir. Olaylar istediği gibi gelişmediğinde elini kirletmekten çekinmeyen Yakup Taşkın Gülperi'nin ilk raundu kazanmasıyla çılgına döner. Gülperi çocuklarını alarak ilk kurşunu sıkmış ve savaşı başlatmıştır. Yakup Taşkın'ın onu yok edip bu savaşı kazanmaktan başka amacı yoktur.



Oyuncu profili

Tarık Pabuçcuoğlu, 14 Ocak 1949 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden yatılı olarak mezun olmuştur. Ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuştur.

Devekuşu , Üsküdar Oyuncuları ve Ortaoyuncular gibi topluluklarda çalıştı. İkinci Bahar dizisinde Kebapçı Rakkas olarak tanındı. Hayat Bilgisi dizisinde Amil Bey karakteriyle izleyicinin hafızasına kazındı. Gülperi dizisinde Yakup Taşkın rolünü canlandırmaktadır.



ŞEYMA ÖREN AYDIN (ECE SÜKAN)



Küçük yaşta annesini kaybeden Şeyma ilgisiz bir baba ve üvey anne tarafından büyütülür. Babasının sevgisini kazanmak için hep başarılı olmak zorunda hisseder ve ne yaparsa yapsın başarılı olamaz. Her koşulda babası hep üvey kardeşlerini ondan daha çok önemser. Hukuk fakültesi mezunudur ve orada tanıştığı Kadir'le evlidir. Gerçek sevgiyle büyümediği için sevmeyi de bilmez. Sevdiğini sanır sadece. Kızları Artemis doğduğunda Kadir'in de isteğiyle işi bırakıp evde kızını büyütmeye karar vermiştir. Bu karar daha sonra en büyük pişmanlığı olacaktır. Kontrolcü ve mükemmeliyetçi yapısı yüzünden kızıyla asla istediği gibi bir anne kız ilişkisi kuramamıştır. Gözleri önünde başarılarına her geçen gün yenilerini ekleyen Kadir'e de içten içe öfkelenmiştir. Bastırdığı tüm duyguları mutsuz olmasına ailesini de mutsuz etmesine neden olmaktadır.



HASAN TAŞKIN (BURAK DAKAK)



Anne ve babasına sevgiyle bağlı olan Hasan, babası Eyüp'ün kaybının ardından kendisini ailenin babası yerine koyar. Artık annesi ikizi Bedriye ve küçük kardeşi Can ona emanettir. Sülalenin büyük erkek torunu olduğu için dedesi Yakup ve babaannesi Fatma tarafından şımartılan Hasan annesine atılan iftira sonrası büyük bir sarsıntı yaşar. Gülperi namuslarını kirletmiş aileye ihanet etmiştir. Bu olaydan sonra içindeki anne sevgisini söküp atmaya karar verir. Gülperi artık onun annesi değildir. Kardeşlerine ve kendisine kol kanat geren dedesine bağlılığı ve hayranlığı gün geçtikçe artar. Bir gün her şeyin ona kalacağından emin olan Hasan dedesi gibi olmaya çalışır. Güçlü bir ailenin büyük torunu olmanın ayrıcalıklarından sonuna kadar faydalanır. Dedesinin krallığının şımarık şehzadesi olarak keyfine bakarken Gülperi'nin onları almak için gelişi Hasan'ı çok öfkelendirir. Gülperi'yi anne olarak kabul etmesi imkansızdır ondan nefret eder. Tıpkı Bedriye gibi yeniden Yakup Taşkın'ın kanatları altına girmek ve Gülperi'yi hayatlarından çıkarmak için yapmayacağı şey yoktur.



BEDRİYE TAŞKIN (ALEYNA ÖZGEÇEN)



İkiz kardeşi Hasan ve küçük kardeşi Can'la birlikte mutlu bir şekilde annesi Gülperi ve babası Eyüp tarafından büyütülen Bedriye'nin hayatı babasının kaybıyla tepetaklak olur. Başlarına gelen felaketlerden önce babasını sorumlu tutar ve ona içten içe büyük bir öfke besler. Bedriye'ye göre babası yanlış kararlar almış ve onları yalnız bırakmıştır. Bir kaç yıl sonra Gülperi'nin de hapse girmesiyle bir kez daha terk edildiğini düşünür. Bedriye bu noktadan sonra ailesini seçer. Onun için hayatta güvenilecek tek kişi güçlü toprak zengini dedesi Yakup Taşkın'dır. Para ve gücün huzur ve mutluluk getireceğine inancı tamdır. Güçlü olmadığı için sürekli ezilen annesine de öfkesi büyüktür. Gülperi'nin hayatlarında olmasını istemez. Gözü yükseklerdedir. Toprak zengini biriyle evlenip büyük bir konakta hanım olmak tek hayalidir. Gülperi'yi anne olarak görmez, onun fakir hayatında var olmayı kabul etmez. Annesinin bütün çabalarına karşın dedesi Yakup Taşkın'ın kanatları altında yaşamayı ister ve bu uğurda yapmayacağı şey yoktur.



Oyuncu profili

Aleyna Özgeçe, 2003 doğumludur. İlk dizi deneyimini Yüzyıllık Mühür ile yapmıştır. Müslüm filminde ise Cedye karakterine hayat vermiştir. Gülperi dizisinde Bedriye rolünü canlandırmaktadır.



CAN TAŞKIN (EMİN ÖZYAKIŞIR)



İlkokul çağında olan Can hala anne ve baba sevgisine muhtaçtır. Babasını kaybetmiştir ama annesinin bir gün onlarla birlikte olma ümidiyle yaşamaktadır. Çok zekidir. Zekası yaşıtlarından hatta abi ve ablasından daha olgun olmasına neden olmuştur. Dedesi, babaannesi ve halasının bütün çabalarına rağmen içindeki anne sevgisi sönmemiştir. Fakat büyüklerinden de korktuğu için bunu göstermeye çekinir. Taşkın ailesinin kurallarına uyar. Onların istediği gibi davranmaya çalışır. Gülperi'ye olan sevgisini gizlemek zorundadır. Annesi ve onları yetiştiren sülalesi arasında sıkışıp kalmıştır. Gülperi'nin Can'ın ürkekçe ördüğü duvarları da yıkması kalbine yeniden dokunması annesi sıcaklığıyla yeniden güven inşaa etmesi gerekmektedir.



Oyuncu profili

Emir Özyakışır hem mankenlik, hem de oyunculuk yapmaktadır. Bunun dışında birçok reklam filminde de yer almıştır. Masum Değiliz ve Bu Şehir Arkandan Gelecek dizilerinde yer almıştır. Gülperi dizisinde Can karakterine hayat vermektedir.



EJDER TAŞKIN (ONUR BİLGE)



Yakup ve Fatma Taşkın'ın ortanca oğludur. Her zaman abisi Eyüp'ün gölgesinde kalmıştır. Onun kadar becerikli ve zeki olamayan Ejder, Eyüp'ü hep kıskanmıştır. Ailenin sorunlu oğludur. Kendisini sevemediklerini düşündüğü için ailesine içten içe öfke beslemiştir. Bu öfke Ejder'i şiddet eğilimli birine dönüştürmüştür. Yanlış kararlar verir. Gülperi de gözü vardır. Karşılık görmeyince Gülperi'ye iftira atmaktan çekinmemiştir. Bu olaydan sonra iyice raydan çıkan Ejder'i toparlamak için ailesi onu Fidan'la evlendirmiştir. Fidan çok küçüktür ve resmi nikahları yoktur. Ejder Fidan'ı sevmez. İçindeki bütün öfkesini ona kusar. Sürekli eziyet eder. Hala Gülperi'ye aşıktır. Karşılık görmedikçe de onu cezalandırmak için ailesinin safında yerini alacaktır.



Oyuncu profili

Onur Bilge, 1983 yılında Tunceli'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni bırakıp, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'ne girdi. Çeşitli oyunlarda, dizilerde ve kısa filmlerde oynadı. "Woyzeck" adlı oyunda sergilediği performansla 2011 Arda Kanpolat En İyi Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. "Gülperi" dizisinde Ejder Taşkın karakterini canlandırmaktadır.



KADER TAŞKIN (GÜLÇİN KÜLTÜR ŞAHİN)



Fatma ve Yakup Taşkın'ın tek kızıdır. Beklenenin aksine şımartılarak büyümemiştir. Fatma'nın katı kurallarından çıkmayan Kader ne yaparsa yapsın annesinin gözünde mükemmel bir çocuk olamamıştır. Fatma kızına hep eksik beceriksiz olduğunu hissettirmiştir. Bu durumun içinde açtığı yarayla baş etmeye çalışan Kader var gücüyle annesine kendini beğendirmeye çalışmıştır. Hiç evlenmemiştir. İçindeki çocuk hasretini yeğenleri Bedriye, Hasan ve Can'la giderir. Kendini tamamen onlara adamıştır. Onları hiç hak etmeyen her şeyi mahveden Gülperi'ye anne demelerini istemez. Kendini anneleri yerine koymalarını ister. Çocuklar Kader'e hala değil anne der. Gülperi'nin gelip çocukları alması Kader'in var olma sebebini de yok etmesi demektir. Kader anne ve babasını gölgesinde ve onlardan da aldığı güçle Gülperi'yle mücadele edecektir.



FATMA TAŞKIN (ŞEFİKA ÜMİT TOLUN)



Toprak zengini bir ailede büyümüştür. Babası gibi güçlü bir ailenin büyük oğluyla evlenir. Gelecekte ağa karısı olmak için bu evliliği yapmıştır. Yakup Taşkın'ın sülalenin başına geçmesiyle de hayalleri gerçekleşir. Ağa eşi olmaktan gurur duyar. Kocasının gölgesinde olsa da hanım ağa olmanın verdiği gücü sonuna kadar kullanır. Çocukları Eyüp, Ejder ve Kader'i geleneklere göre yetiştirmiştir. Büyük oğlu Eyüp'ün yeri onun için başkadır. Eyüp'ü evlendirecek kızı bulmuş her şeyi ayarlamışken Eyüp'ün çıka gelmesiyle bütün planları alt üst olmuştur. Bütün itirazlarına rağmen Eyüp Gülperi ile evlenmiştir. Gülperi'yi hiç bir zaman kabullenip sevmemiştir. Ona göre Gülperi başlarına gelen bütün felaketlerden sorumludur. Gülperi, Eyüp'ün kaybına ve diğer oğlu Ejder'in de tek böbrekle yaşamasına neden olmuştur. Fatma'nın ailesine onarılamaz yaralar açan üstelik de namuslarını beş paralık eden Gülperi'ye tükenmez bir nefreti vardır. Annelerine duyduğu öfkeyi asla torunlarına yansıtmaz. Onları sever gözü gibi bakar. Çocuklar annelerine düşman olsun diye de elinden geleni ardına koymaz. Eyüp'ten kalan torunlarını hayattaki tek düşmanı Gülperi'ye vermek Fatma için ölüm demektir.



Şefika Ümit Tolun 27 Mayıs 1951 yılında doğdu. Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Muhteşem Yüzyıl, Kurt Seyit ve Şura, Kara Ekmek ve Payitaht : Abdülhamid dizisinde rol almıştır. Gülperi dizisinde Fatma Taşkın karakterini canlandırmaktadır.



ARTEMİS AYDIN (EZGİ GÖR)



Kadir ve Şeyma'nın tek çocuğudur. Varlık içinde büyümüştür, babasına çok bağlıdır ama annesiyle büyük sorunlar yaşar. Anne sevgisinden mahrum büyüyen Şeyma Artemis üzerinde büyük bir baskı unsuru haline gelmiştir. Annesini mutlu etmek için her zaman başarılı ve mükemmel olmak zorundadır. Her ne kadar babası dengeyi kurmaya çalışsa da Artemis kendisini hep yetersiz hisseder. Bu duyguyla da başa çıkmadığı için yeme problemi yaşamaktadır. Blumia olduğundan annesi ve babasının haberi yoktur.



Çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin hikayesini konu edinen Gülperi, ses getiren tanıtımlarına bir yenisini daha ekledi. Gülperi'nin çocuklarının kararını gözyaşlarıyla beklediği heyecan dolu anların ekrana geldiği tanıtımda Avukat Kadir (Timuçun Esen), Yakup'un (Tarık Papuçcuoğlu) karşısına çıkıyor. Kadir'in tehdidine boyun eğmeyen Yakup'un "Hapse mi, mezara mı hep birlikte yaşayıp göreceğiz!" sözleri gerilimi yükseltirken, Gülperi çocuklarını Gaziantep'ten İstanbul'a getiriyor. Yeni evlerine gelen çocukların yaşadığı hayal kırıklığı dikkat çekerken, kızı Bedriye'nin (Aleyna Özgeçen) sert tepkisi Gülperi'yi şoke ediyor.



Kadir Gülperi'nin bu mücadelesinde ona en büyük desteği veren kişidir, yalnız ve çaresiz Gülperi'nin hayatında sakin ve güven veren duruşuyla küçük de olsa bir umut kapısı aralar. Yıllar önce tertemiz ve yarım kalmış bir gençlik aşkıyla birbirlerine teğet geçen hayatları, bu zorlu mücadeleyle yeniden birleşmiştir. Gülperi'nin çocuklarının kalbini kazanmak için, onların yeniden annesi olabilmek için var gücüyle sürdürdüğü mücadele hem Kadir'i hem de Gülperi'yi derinden sarsacak, ikisinin de hayat çizgileri hiç beklemedikleri bir yöne çevrilecektir.





İzlenme rekorları kıran ve Show TV'de yayınlanan Gülperi dizisi son bölümünde neler yaşandı? İşte birbirinden önemli isimlerin oynadığı Gülperi dizisi 5. bölümünde yaşananlar... 6. bölüm fragmanına da haberimizden ulaşabilirsiniz.Gülperi, Kadir sayesinde hapisten çıkar ama Hasan gözaltına alınır. Kadir'in eşi bunu Gülperi'ye zarar vermek için yapar. Gülperi , Bedriye ile Can'ı almak için Yakup Ağa'nın evine gider. Kapıda Kader'in ağzının payını verir. Bedriye, Hasan'ı cezaevinde kalamayacağını başını belaya sokacağını söyler. Çıkışta Ali, Bedriye'yi yakalar, her şeyi anlatacağını söyler. Gülperi fark edip Ali 'dokunma kızıma' diyerek ağzına geleni sayar. Ali sözlü olduğunu söyleyince Gülperi kızının yanına bile yaklaşamayacağını söyler. Bedriye ilk kez o an annesine yardım eder.Hasan'ın ilk duruşması 3 ay sonradır. Dedesi onu çıkaracağını söyler. Avukat, Gülperi'ye oynanan oyundan dolayı Hasan'ın velayetini artık alamayacaklarını söyler. Ayrıca Hasan'ın kefaletle çıkabileceğini söyler. Yakup bu duruma sevinir, çünkü Gülperi'nin parası olmadığını bilir. Kadir savcıya Hasan'ın serbest kalması için adeta yalvarır. Savcı, hakim ile konuşmayı kabul eder. Ayrıca Kadir, güvenlik kamerası görüntülerini kimin getirdiğini öğrenmeye çalışır.Gülperi, Bedriye ve Can eve gelirler. Ev birbirindedir. Gülperi Hasan'a bakmaya gider. Bedriye de kardeşi ile evi toplar. İlk kez anneleri için bir şey yaparlar. Can'dan sonra Bedriye'de annesine karşı yumuşamaya başlar. Kapıya genç bir kız gelir. Gülperi ile ilgili ileri geri konuşur. Çöpleri almasını söyler. Ama Bedriye beklemesini söyler. Can annesinin işsiz kalmasına razı gelemez, apartmandaki çöpleri toplar.Yapımını Tims&B'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in paylaştığı "Gülperi" Show TV'de ilk bölümüyle ekrana geldi."Bir anneyi sadece çocuklarının nefreti öldürebilir."Sadece kadın olduğu için haksızlığa, zalimliğe, iftiraya uğramış bir annenin tek umut ışığıdır çocuklarına duyduğu koşulsuz sevgi. En dibe vurmuşken, en büyük acı kalbinden hançerlemişken bile ayakta durmasının sebebi; oğlunun gözlerindeki hüzün, kızının saçının kokusudur. Doğurduğu yavrusunun kanatları güçlenene kadar yanında olmak zorundadır, çünkü bir anne sadece çocukları yanındaysa annedir...Gülperi, eşi Eyüp ve çocukları Bedriye, Hasan ve Can'la küçük mutlu dünyasını ayakta tutmaya çalışırken, Eyüp'ün kaybıyla önce yuvasını kaybeder. Daha sonra kendisini kayınbiraderi Ejder'den korumak isterken hapse girer. Çıktığında içinde büyüttüğü umut bir anda yerle bir edilir, anlar ki kayınpederi Yakup çocuklarını ona vermeyecektir. Ancak hayatındaki en büyük acıyı, onları geri kazanmak mücadele ederken fark ettiği bir başka gerçek yaşatacaktır: Yakup çocuklarını sadece elinden almamış, kalplerine Gülperi'ye dair nefret tohumları da ekmiştir.Kadir Gülperi'nin bu mücadelesinde ona en büyük desteği veren kişidir, yalnız ve çaresiz Gülperi'nin hayatında sakin ve güven veren duruşuyla küçük de olsa bir umut kapısı aralar. Yıllar önce tertemiz ve yarım kalmış bir gençlik aşkıyla birbirlerine teğet geçen hayatları, bu zorlu mücadeleyle yeniden birleşmiştir. Gülperi'nin çocuklarının kalbini kazanmak için, onların yeniden annesi olabilmek için var gücüyle sürdürdüğü mücadele hem Kadir'i hem de Gülperi'yi derinden sarsacak, ikisinin de hayat çizgileri hiç beklemedikleri bir yöne çevrilecektir.Senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği "Gülperi" Cuma sarsıcı ilk bölümüyle Show TV'de seyirciyle buluştu.Çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin hikayesini konu edinen Gülperi'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Gaziantep'ten görüntülerin de ekrana geldiği heyecan dolu tanıtım adından söz ettireceğe benziyor. Gülperi'nin (Nurgül Yeşilçay) küçük oğlu Can'ın (Emir Özyakışır)gözyaşları içinde "Anamı bizden koparıp götürdüklerinde ben 6, abimle ablam 16 yaşındaydı. Artık hem yetim hem de öksüz sayılırdık!" sözleri izleyenleri duygulandırırken, Gülperi'nin tacize uğradığı korku dolu anlar dikkat çekiyor.Ben onlar için ömrümü veririm, ellerini hiç bırakmam!" sözleriyle çocukları için savaşacağının sinyallerini veren Gülperi, kayınpederi Yakup'un (Tarık Papuçcuoğlu) tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Çocuklarından koparıldığı sahnede yaşadığı acı derinden hissedilirken, Avukat Kadir (Timuçun Esen) Gülperi'nin zorluklarla dolu geçmişini merak ediyor. Mahkemede Hasan'ın (Burak Dakak)"Benim anam babamla beraber öldü, ikisi de mezarsız. Biz onları kalbimize gömdük!" sözleri dizinin yürek burkan hikayesinden ipuçları veriyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle Gülperi, ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.GÜLPERİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU