Gülper Özdemir kimdir, kaç yaşındadır? Gülper Özdemir nerelidir?

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Gülper Özdemir ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Gülper Özdemir, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini ABD Truman State Universty'de tamamlayan güzel oyuncu Gülper Özdemir aynı zamanda Almanya RheinMain University of Applied Sciences okulundan mezun olmuştur.İlk oyunculuk deneyimini Bana Sevmeyi Anlat dizisi ile yaşayan Gülper Özdemir; daha sonra Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Ushan Çakır, Zeynep Çamcı, Haluk Bilginer ve Emre Kınay'ın paylaştığı Kara Yazı dizisinde Derya karakterini canlandırmıştır. Yine Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Pamir Pekin ve Caner Şahin ile paylaştığı Tutsak dizisinin kadrosunda Elif karakterini canlandırmıştır. Son olarak Show TV'nin Meleklerin Aşkı dizisinde oynuyor."GARSONLUK YAPARKEN KEŞFEDİLDİM"Güzel oyuncu, keşfediliş hikayesini Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye şöyle anlatıyor:"Frankfurt'ta öğrenciyken bir yandan garsonluk yapıyordum. O sırada Türk bir ajansın ekibiyle tanıştım. 'Yüzün çok güzel, fotoğraflarını versene' dediler. Ama sonra ne arayan oldu ne de soran. Üç sene geçti, artık New York'a gitmiştim. Bir cast direktörü o ajans üzerinden beni buldu. 'Filinta' isimli dizide başrol teklif ettiler. Tabii sektörü bilmediğim için 'Çekimlere haftada bir gelebilirim' dedim. Şartlarımız uymadı, üniversitemi yarıda bırakamazdım. Okulun bittiği sene Ay Yapım'dan haber geldi ve her şeyimi toplayıp İstanbul'a geldim."Merhametin, minnetin ve vicdanın olgunlaştığı bir yerde, onlarca yaşlı meleğin şefkatli kucağında büyümüştür Yağmur. Çünkü daha bebekken annesi tarafından bir huzurevinin kapısına bırakılmış ve oradaki yaşlı melekler tarafından büyütülmüştür. Bu yüzden olsa gerek yaşlıların tecrübesini genç zihnine sığdırabilmiş bir delikanlıdır. Kuşkusuz ki onun aşkı da yaşamı gibi diğer insanlardan çok başka başlayacak ve hınzır mücadelelerle sınanacaktır.2 Mart 1996'da doğan Berkay Hardal eğitimini Trakya Üniversitesi'nde tamamladı. Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci ve Dilara Aksüyek'in başrollerini paylaştığı İstanbullu Gelin'de evin küçük oğlu Murat'ı canlandırdı.En az annesi Rukiye kadar inatçı ve dediğim dedik bir kızdır Melek. Hayattaki en büyük amacı ise öğrenmektir. Henüz yüksek lisans yapmakta olan Melek'in üniversiteyle olan ilişiğini bir ömür kesmeye niyeti yoktur. Aynı zamanda, varlığından haberdar olduğu her türlü haksızlığa karşı baş kaldırmaya yeminli bir aktivisttir. Herkesin dört gözle beklediği aşka karşı, kapısını değil çalmak yumruklasa bile fark edemeyecek kadar kördür.Dediği dedik çaldığı düdük bir emekli h,kime Dünyanın en huysuz, en inatçı ama bir yandan da en tatlı kadınıdır o. Yumuşacık kalbini dominant karakteriyle örtmeye çalışmaktadır. Yıllar önce kocası tarafından terk edilmiştir ve şimdi tek amacı iki kızını ve hatta onların ailelerini de kendi kanatlarının altında birleştirmektir. Böylece hala içten içe aşık olduğu eski kocasına karşı büyük bir zafer edinmiş olacaktır. Bu uğurda da kızı Melek'i, huyundan suyundan emin olduğu efendi bir delikanlıyla evlendirmek için kolları sıvayacak, türlü çeşit entrikaların baş mimarlığını üstlenecektir.Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na giren Oya Başar, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çok çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Devekuşu Kabare, İstanbul Tiyatrosu, Ali Poyra zoğlu Tiyatrosu gibi daha birçok tiyatroda çalıştı. Televızyon dizileri yaptı. Ardından "Levent Kırca - Oya Başar Tıyatrosu" kuruldu. 1988 yılında başlayan dünyanın en uzun soluklu programlarından olan "Olacak o Kadar" TV dizisinde de oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. Son dönemde Şehir Tiyatrosu'na tekrar dönerek, müzikal oyun 7 Kocalı Hürmüz oyununu oynadı. Oya Başar, TV ve tiyatro çalışmalarına aktif olarak halen devam etmektedir.Rukiye'nin büyük kızı, Necmettin'in eşidir Melike. Oya ve Kaya adında ikizleri ve Şirin adında bir küçük kızı vardır. Çocuk sahibi olduktan sonra kocası Necmettin'in de baskısıyla diş hekimliği yapmaktan bir süreliğine vazgeçse de azimli bir kadın olarak kocasını ev kredisine sokup, mali nedenlerle yeniden çalışmaya başlayacaktır. Tabi ki Necmettin'in kıskançlığı ve geleneksel tavrından doğan kimi marazlar olacaktır ama yanlarına taşınan Rukiye, yanında çok daha büyük marazlarla geleceğinden diğer marazlar gölgede kalacaktır.Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Özlem adında bir ablası vardır. istanbullu olan annesi Nur Balçın, 1975 yılında Japonya'da düzenlenen Miss Beauty'de Türkiye'yi temsil etti. TRT Radyosu'nda çalışan babası Gazianteplidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.Ablasıyla Doda sanat ı açarak şirketlere drama diksiyon eğitimi vermeye başladı. Daha sonra Sanat Mahal ve DasDas ın kurucu ortakları arasında yer aldı. Dizi Sinema ve tiyatro oyunlarıyla mesleğine devam etmektedir.Çekilmez ailesinin reisi, Rukiye Hanım'ın damadıdır. Bir eşek çiftliği vardır ve geçimini bu çiftlikten sağlar. Cimri, kıskanç ve maço bir adamdır. Necmettin'in tüm hayatı hesap- kitaptır. Hayata k,r- zarar gözlüğüyle bakar ve hep k,ra geçmek ister. Geleneksel tavrından dolayı evde kendi sözünün geçmesini ister ve öyle olduğunu zanneder. Çünkü Melike ve çocuklar Necmettin'e tamam demeyi ihmal etmeyip kendi bildiklerini okumaktan geri durmazlar. Sadece Rukiye bu düzene ayak uydurmaz ve tüm varlığıyla Necmettin'i domine eder. Çünkü Necmettin Rukiye Hanım'dan çok çekinmektedir.19 Ocak 1979'da İstanbul'da doğdu. Tiyatroya ilgisi küçük yaşlarda başladı. İlk olarak Kanalizasyon filminde rol aldı. Ardından tiyatro çalışmalarında yer alan Avanoğlu, 2012 yılında Düşman Kardeşler dizisiyle televizyon seyircisiyle buluştu. Ardından Muhteşem Yüzyıl ve Benim İçin Üzülme, Güzel Köylü ve Hanım Köylü dizilerinde rol aldı.2016 yılında Hayati Tehlike adlı sinema filminin başrolünde yer alan Toygan Avanoğlu, Kedi Özledi, Deli Aşk, Ayla ve Yol Arkadaşım filmlerinde de rol aldı.