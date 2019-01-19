Güller'den beraberlik açıklaması: 'Oyunun galibi bizdik'

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Afjet Afyonspor'un teknik direktörü Serhat Güller, galibiyeti hak eden taraf olduklarını söyledi.Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Serhat Güller, İstanbulspor maçına galibiyet için çıktıklarını ve verdikleri mücadelenin hakkının beraberlik olmadığını kaydetti.Kalelerine gelen ilk topun golle sonuçlandığını aktaran Güller, "Bu düzeydeki maçlarda skoru değiştirmek zor oluyor. Mağlup duruma düşmüş olmamıza rağmen oyundan kopmadık. Rakibe kendi oyunumuzu kabul ettirerek, coşkuyla oynadığımızı düşünüyorum. Eksiklerimiz var. Devre arası transferlerimiz zaman açısından çok fazla bizimle beraber olamadı. Dolayısıyla oyuncularımız birbirlerini tanıma fırsatı elde etmedi. Buna rağmen ortaya konulan mücadele, kazanma arzusu, birlik ve beraberlik bizim adımıza olumlu. Pozitif değerlendiriyoruz. Oyunun galibi bizdik ama 2 puan kaybettik." ifadelerini kullandı.İyi bir takımlarının olduğuna işaret eden Güller, "Gelecek 1-2 arkadaşımız var. Yani daha transfer yapacağız. Onların katılımıyla biraz daha yukarıya gelebiliriz. Kısa süre içerisinde de aşağılardan kurtulup, kendimizi güvenli bölgeye atmak istiyoruz. Genel anlamda oyundan memnunuz. Oyuncuların mücadelesinden memnunuz. Böyle oynadığımız sürece de aşağılarda kalıcı olacağımızı düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, iyi bir mücadelenin olduğunu belirterek her iki takım oyuncularını da tebrik etti.Maçın çekişmeli geçtiğini dile getire Çıkırıkçı, "1-0 öndeydik ama skoru koruyamadık. Pozisyonlar verdik. Her iki takım da 1'er puan aldı. Haftaya daha iyi çalışacağız. Daha az pozisyon vererek galip gelmeye çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.