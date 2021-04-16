Güllaç tarifi | En Hızlı en kolay güllaç yapımı

Ramazanda akla gelen en önemli yiyeceklerin başında pide, hurma ve güllaç gelir. Ramazanda evde hafif bir tatlı yapmak isteyenler güllaç tarifini araştırıyor, bu konuda aramalar yapıyor İşte güllaç yapmanın püf noktaları…

16 Nisan 2021 16:29
Güllaç tarifi | En Hızlı en kolay güllaç yapımı
Ramazan'da en çok araştırılan tatlıların başında güllaç geliyor. Evde kolayca yapabileceğiniz güllaç tarifi ve püf noktalarını haberimizde bir araya getirdik.  Güllaç özellikle Ramazan ayında tüketilen sütlü hafif bir tatlıdır. Peki güllaç nasıl yapılır? İşte tarifi…
GÜLLAÇ TARİFİ

Malzemeler;

1 paket güllaç (10 yaprak güllaç)
1, 5 litre süt
2 su bardağı şeker
Çekilmiş fındık
2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)

Üzeri İçin;

Fındık
Vişne

Hazırlanışı;

Süt ve şekeri tencereye alarak ısıtalım şekerler tamamen eriyince altını kapatalım sütü oda sıcaklığında ılınmaya bırakalım. Çünkü süt kaynar olursa tatlınız hamur olur el yakmayacak şekilde olmalı ılık olunca güllaç yapraklarını derince bir tepsiye koyalım üzerine her yeri ıslanacak şekilde kepçe ile süt dökelim 5 güllaç yaprağını aynı işlemi tekrarlayalım ve 5. katı da sütle ıslattıktan sonra bu kata fındık serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak döşeyelim kalan şekerli sütten bir su bardağı kadar alıp içerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine dökelim. Tatlıyı buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini isteğe göre süsleyip servis edebilirsiniz.

SAHURA NE KADAR KALDI?



İFTARA NE KADAR KALDI?

İftar duası

"Bismillah. Allahumme leke sumna ve ela rizgike eftarna, fetegabbel minna inneke entes-semiu'l-alîm."

İftar duası Türkçe anlamı:

"Allah'ın adıyla. Allah'ım, Senin için oruç tuttuk ve nimetinle iftar ettik. Öyleyse bizden kabul et, çünkü Sen duyan bilensin."

İlk lokma alınırken okunacak dua

"Bismillahirrahmanirrahim. Ya vasie'l-mağfirati, iğfir lî"

Duanın Anlamı: "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey mağfireti geniş olan, bağışla beni."



RAMAZANDA DİYET OLUR MU?

Mübarek ramazan ayında kilo vermek isteyenler için Ender Saraç'ın da önerdiği ve 10 kilo verdirdiği iddia edilen örnek bir diyet listesi paylaşacağız. 7 günlük bir diyet programını içeren bu liste her hafta aynı şekilde uygulanıyor. Ancak her zamanki gibi uyarımızı da yapmadan geçmeyelim. Bu diyet listesini uygulamadan önce mutlaka ama mutlaka doktorunuza danışmalı, onun onayı olmadan bu diyete başlamamalısınız.

1.gün:
Sahur: Az yağlı bir porsiyon pilav, kayısı kompostosu.

İftar: Kıymalı yumurta, 1 kase salata, meyve.

2.gün:
Sahur: Az yağlı pilav, kayısı kompostosu.

İftar: 1 tabak etli fasulye, 1 tabak bulgur pilavı, diyet güllaç.

3.gün:
Sahur: Az yağlı kıymalı ya da peynirli makarna, 1 bardak ayran.

İftar: Biber, kabak, domates veya patlıcan dolması, 1 kase yoğurt, dilediğiniz kadar meyve.

4.gün:
Sahur: 3 dilim börek, şekersiz çay.

İftar: 8 adet ızgara köfte, yarım porsiyon yağsız pilav, 1 kase cacık, 1 porsiyon diyet muhallebi.

5.gün:
Sahur: 3 dilim börek, çay.

İftar: Kıymalı ıspanak, meyve, 1 kase yoğurt.

6.gün:
Sahur: Az yağlı pilav, kayısı kompostosu.

İftar: Yarım porsiyon haşlama veya ızgara tavuk, 1 tabak haşlanmış patates, 1 porsiyon diyet sütlaç.

7.gün:
Sahur: Biberli, domatesli ve az yağlı patates salatası.

İftar: 1 tabak lahana sarma, 1 kase yoğurt, meyve.

Bereketli ve sağlık dolu bir ramazan olsun!

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