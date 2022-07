Gülizar Kara, kariyerini olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak istiyor

Mersin'de, küçükken sokaklarda kavga ettiği için yönlendirildiği dövüş sporlarında 3 dünya, 5 Avrupa ve 35 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Gülizar Kara, kariyerini olimpiyat madalyasıyla noktalamak istiyor.



Ağabeyinin yönlendirmesiyle Kandemir Spor Kulübünde 17 yaşında dövüş sporlarına başlayan Gülizar, ringlerdeki kariyerini madalyalarla doldurdu.



Gece gündüz demeden antrenman yapıp ilk olarak muay thai ile ringlere çıkan Gülizar, antrenörü Nasır Kandemir'in önerisiyle zamanla boks, wushu ve kick boksu da eklediği spor yaşamında 3 dünya, 5 Avrupa ve 35 Türkiye şampiyonluğuna imza attı.



Uluslararası organizasyonlarda ay-yıldızlı formayı giydiği her dalda madalya sevinci yaşayan milli sporcu, dört branştaki Avrupa ve dünya şampiyonalarında 20 kez kürsüye çıktı.



Sokak kavgalarıyla başlayan dövüş sporları kariyerinde "madalya avcısı"na dönüşen 29 yaşındaki Gülizar, 2024 Paris Olimpiyatları'nın ardından ringlere veda etmeye hazırlanıyor.



- "Olimpiyatlardan sonra öğrencilerimi yetiştireceğim"



Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde ter döken milli sporcu Gülizar Kara, AA muhabirine, unutulmaz sevinçler yaşadığı 12 yıllık kariyerinin dolu dolu geçtiğini söyledi.



Ailesinin ve antrenörü Kandemir'in desteğini her zaman hissettiğini anlatan milli sporcu, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadığını dile getirdi.



Gülizar, dört branşta ringlere çıkmanın gurur verici olduğunu belirterek, "Bir senenin içinde dört branşta da mücadele ederek Türkiye şampiyonu oldum. Bu branşların dördünü yapan sporcular arasında bir tek ben varım. Zor oluyor ama 'İnanmak başarmanın yarısıdır' derler. Ben sadece inandım. Çalıştım, çabaladım ve hepsinde de şampiyon oldum." diye konuştu.



Gülizar, çıktığı birçok uluslararası organizasyonda İstiklal Marşı'nı okutmanın gururunu yaşadığını ve bunun çok kıymetli bir duygu olduğunu belirtti.



Ringlere 2024 Paris Olimpiyatları'nın ardından veda edeceğini dile getiren Gülizar, şöyle devam etti:



"Günde 3 antrenman yapıyorum. Hem sabah hem de akşamları olimpiyatlara hazırlanmaya devam ediyorum. 12 yıllık spor kariyerimde Avrupa ve dünya şampiyonluklarına ulaştım. 2024'teki olimpiyatlarda şampiyon olup zirvede bırakmak istiyorum. Olimpiyatlardan sonra öğrencilerimi yetiştireceğim. Artık onlarla ileride Türkiye ve Avrupa şampiyonu olmayı hedefleyeceğiz."



- Antrenör Kandemir: "Türkiye'de rekor Gülizar'da"



Antrenör Nasır Kandemir, sporcusunun dövüş sporlarında adını tarihe yazdırdığını ifade etti.



Gülizar'ın dört branşta da şampiyon olan nadir sporculardan biri olduğunu anlatan Kandemir, şunları kaydetti:



"Türkiye'de rekor Gülizar'da. Dövüş sporlarında 35 şampiyonluk kolay değil. 12 yılda çok güzel başarılar elde ettik. Şu an tek ve büyük bir hedefimiz var. O da olimpiyatlarda şampiyon olmak. Gülizar'ın koleksiyonunda eksik olan tek şey bu. Bunu da yaparsak amacımıza ulaşmış olacağız."