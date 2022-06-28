Gülçin Esen - Beyza Tatarlı'dan bronz madalya

Boccede Gülçin Esen-Beyza Tatarlı ikilisi, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda bocce branşında müsabakalar yapıldı.
Gülçin Esen-Beyza Tatarlı ikilisi, petank çift kadınlar kategorisi üçüncülük maçında ev sahibi Cezayir'den Ibtissam Baba Arbi-Nour El Houda Bouguerra ekibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda bocce branşında müsabakalar yapıldı.
Gülçin Esen-Beyza Tatarlı ikilisi, petank çift kadınlar kategorisi üçüncülük maçında ev sahibi Cezayir'den Ibtissam Baba Arbi-Nour El Houda Bouguerra ekibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
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