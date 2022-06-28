Gülçin Esen - Beyza Tatarlı'dan bronz madalya

Akdeniz Oyunları'nda boccede Gülçin Esen-Beyza Tatarlı ikilisi, bronz madalya elde etti.

Haber; AA
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Gülçin Esen - Beyza Tatarlı'dan bronz madalya
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28 Haziran 2022 23:55
Boccede Gülçin Esen-Beyza Tatarlı ikilisi, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda bocce branşında müsabakalar yapıldı.

Gülçin Esen-Beyza Tatarlı ikilisi, petank çift kadınlar kategorisi üçüncülük maçında ev sahibi Cezayir'den Ibtissam Baba Arbi-Nour El Houda Bouguerra ekibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

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