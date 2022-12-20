Guillermo Ochoa, Serie A'ya gidiyor

2022 Dünya Kupası'nda Meksika ile gösterdiği performansla yine büyük beğeni kazanan tecrübeli kaleci Guillermo Ochoa'nın yeni adresi belli oluyor.



İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Serie A ekiplerinden Salernitana, 37 yaşındaki Ochoa ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Haberde, Meksika kulübü CF America ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek olan Ochoa ile 2023 Hazıran ayına kadar anlaşmaya varıldığı ifade edildi.



AVRUPA'YA DÖNÜYOR



Salernitana ile olan transfer görüşmeleri yaklaşık 36 saat sürdüğü Ochoa, daha önce Avrupa'da Ajaccio, Malaga, Granada ve Standard Liege formaları giymişti.



LEWA'NIN PENALTISINI KURTARDI



Ochoa, 2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Meksika ile Polonya arasında oynanan mücadelede Barcelonalı dünya yıldızı Robert Lewandowski'nin kullandığı penaltıda gole izin vermeyerek dikkatleri üzerine çekmişti.





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