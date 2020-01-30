Guilherme, Yeni Malatyasporla sözleşmesini feshetti!

Trabzonspor'a transferi gündemde olan Guilherme, Yeni Malatyaspor ile olan sözleşmesini feshetti.

Guilherme, Yeni Malatyasporla sözleşmesini feshetti!
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30 Ocak 2020 17:22
Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques'in Yeni Malatyaspor'dan ayrıldığı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde futbolcunun bilgi ekranında yer alan bilgide, sarı-siyahlı kulüple 31.05.2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Guilherme'nin sözleşmesinin bugün fesih edildiği görüldü.

Sarı-siyahlı kulüpten alınan bilgiye göre ise 28 yaşındaki futbolcu sözleşmesini tek taraflı feshetti. 

Geçen sezon Malatya ekibine transfer olan futbolcu, 1,5 sezonda Süper Lig'de 48 maçta forma giyip 10 gol atarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.

Yeni Malatyaspor Kulübü, futbolcuları Guilherme Costa Marques ile Trabzonspor'un kendilerinden izin alınmadan transfer görüşmesi yaptığı iddiasıyla tepki göstermişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Her ne şartta olursa olsun futbolcumuz ile bizim iznimiz olmadan görüşülmesi (ayartılması) futbolun yazılı çizili kuralları dışında, ahlakına uymamış ve Trabzonspor gibi büyük bir camiayı yönetenlere yakışmamıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

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