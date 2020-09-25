Guilherme, Göztepe'ye transfer oluyor

Trabzonspor'un kadroda düşünmediği Guilherme, Göztepe'ye transfer oluyor. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Guilherme, Göztepe'ye transfer oluyor
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25 Eylül 2020 10:53
En az 2 takviye daha düşünen Bordo-Mavililer'de 1 numaralı yolcu adayı Guilherme...

Perşembe günü yapılan antrenmana çıkmayan Brezilyalı futbolcu, Göztepe ile anlaşmak üzere. Trabzonspor, Guilherme'yi göndererek hem maaş bütçesinde 1.1 milyon Euro'luk yer açacak hem de kontenjan rahatlatılacak. Sonrasında Campi-Hosseini ikilisinden de birinin gönderilmesi gündemde.

GÖZTEPE İÇİN YOLA ÇIKTI

Göztepe'ye transferine izin verilen Guilherme, Süper Lig takımlarından Göztepe'ye transferi öncesinde İzmir'e hareket etti. Ege temsilcisinin kıra bir süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.





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