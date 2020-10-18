Guilherme: "Fenerbahçe'ye bu kadar oynanır"

Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldukları maçta 2 gol birden atan Guilherme, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
Guilherme: 'Fenerbahçe'ye bu kadar oynanır'
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18 Ekim 2020 21:12
Göztepe'de Fenerbahçe'ye 2 gol atan ancak 3-2'lik mağlubiyetini engelleyemeyen Guilherme, karşılaşma sonrasında konuştu.

Fenerbahçe karşısında iyi mücadele ettiklerini ifade eden Guilherme, "Çok iyi mücadele ettik, son ana kadar savaştık ama olmadı. Fenerbahçe çok iyi yatırım yaptı, şampiyonluk iddiası olan bir takıma karşı bu şekilde oynamak gerçekten iyi bir şey" dedi.


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