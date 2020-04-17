Guilherme evini spor salonuna çevirdi

Trabzonsporlu futbolculardan Guilherme, evinin bir odasını spor salonuna çevirdi ve çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.
Evinin bahçesinde kondisyon antrenmanlarını yapan 28 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat, salonda ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarını gerçekleştirerek maçları bekliyor.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Evinin bahçesinde kondisyon antrenmanlarını yapan 28 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat, salonda ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarını gerçekleştirerek maçları bekliyor.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın