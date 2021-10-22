Guilherme: "Evimizdeysek kazanmalıydık"

Lokomotiv Moskova kalecisi Guilherme, Galatasaray'ın kazandığı maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Guilherme: 'Evimizdeysek kazanmalıydık'
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22 Ekim 2021 00:31
Lokomotiv Moskova'nın kalecisi Guilherme, Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maçın sonrasında değerlendirme yaptı.

3 puan almadıkları için üzgün olduklarını söyleyen Guilherme, "Evimizde oynuyorsak, 3 puan almalıyız. Bunu her zaman söylerim. İlk dakikadan son dakikaya kadar hocamızın taleplerini gerçekleştirmeye çalıştık. Defansı öne aldık, işe yaradı ancak risk aldık. Ancak modern futbol böyledir ve buna alışmalıyız. Başlarda hatalar da olacak, sonunda her şey güzel olacak" dedi.


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