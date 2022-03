Guilherme: 'Aykut Kocaman olmasa ben olmazdım'

Bu sezon performansıyla göz dolduran Konyaspor'un başarılı sol beki Guilherme Sitya, Milliyet'den Nergis Aşkın'a özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Aykut Kocaman'a dair dikkat çekici ifadeler kullandı. Öte yandan Guilherme, hayatını kaybeden takım arkadaşı Ahmet Çalık'a da değindi. İşte detaylar...



Guilherme öncelikle Konya'ya geliş hikayesinden bahsetti:



"20 yaşındayken Avrupa'ya geldim, uzun süredir Brezilya'dan uzaktayım. Romanya'da çok güzel zamanlarım oldu ardından kısa bir Almanya hikayesi yaşadım. Ardından Polonya'ya transfer oldum. Polonya takımımla beraber Antalya'ya kampa geliyorduk ve o sırada Konyaspor'dan bir telefon aldım ve bu benim için çok büyük bir sürpriz oldu. İstanbul'a uçakla indiğimde menajerimden bir telefon aldım. Senin için Konyaspor ile anlaştık, her şey hazır, hayırlı olsun transferin dedi. Birazdan Konyasporlu yöneticiler seni alacak ve Konya'ya götürecek dedi. 2 senedir Türkiye'deyim. O günden beri Konya'dayız. Gerçekten biraz değişik bir hikaye oldu. Biz uçakla İstanbul'a indik ve saat farkı var Brezilya ile. Telefonuma baktığımda bir sürü mesajlar vardı. Rahat ol, biz senin için her şeyi hallettik. Sadece çantam vardı yanımda. Oradan Konyaspor'un oteline geçtim."



"KENDİMİ ÇOK HAZIR HİSSEDİYORUM"



"Bu sezon öne çıkan performansı ile alakalı başarılı sol bek şunları söyledi: Öncelikle yaşın ne olduğunun hiç önemi yok. Fizik anlamında kendimi çok hazır hissediyorum. Ekip olarak eğer beraber yüksek bir performans sağlamazsak benim kişisel performansımın pek önemi kalmaz. Biz bu sene ekip olarak çok iyiyiz. Eğer takım olarak bu kadar iyi olmasaydık bireysel performanslarımız öne çıkmazdı."



Guilherme bu sene Konyaspor'un yükselen ivmesi için "çok güzel bir uyum yakaladık" dedi.



"Oyuncular, teknik ekip ve kulüp çalışanlarının da birleşmesi ile bu sene çok iyi bir uyum yakaladık. Bunun biraz başarısını yaşıyoruz şu anda. Şehir bizi destekliyor ve bu bizim için çok önemli. Bu kadar güzel şeyler olurken biz de elimizden geleni yapıp Konyaspor'u layık olduğu yere taşımaya çalışıyoruz. Avrupa'ya gitmeyi tabii ki istiyoruz. Baktığımızda geçtiğimiz senelerde çok iyi bir performans sergileyemediği için Konyaspor lige başlarken öncelikli hedefimiz ligde kalmaktı. Lig süresince daha büyük rüyalarımız oldu. Şimdiki hedefimiz ligi 2.tamamlayıp Avrupa'ya gitmek."



"BİR SÖZ VERDİK, HER MAÇA ÇIKTĞIMIZDA AHMET'İN RUHU ARAMIZDA"



"Guilherme bu sene hayatını kaybeden takım arkadaşı Ahmet Çalık için ise hislerini duygu dolu sözlerle anlattı: Böyle bir şeyi hiçbirimiz bekleyemezdik kesinlikle. Şu anda Ahmet nerede olursa olsun olduğu yerden bize baktığını biliyorum. Bize güç veriyor. O her zaman çok güçlü bir karakterdi. Olduğu yerden hepimize güç veriyor ve koruyor buna eminiz. Takım arkadaşlarımızla beraber aramızda bir söz verdik çıktığımız her maçta sahada Ahmet'in ruhu aramızda oluyor ve onun için de oynuyoruz."



"İLHAN PALUT OYUNCULARA ÇOK BÜYÜK GÜVEN AŞILADI"



"Tecrübeli sol bek antrenörü İlhan Palut'tan övgü dolu sözlerle bahsetti: Bence en büyük taktiği oyuncularına duymuş olduğu güven. Oyuncularının kalitesini gördü ve tüm teknik ekiple beraber biz oyunculara çok büyük bir güven aşıladı. Şu ana kadar sahada oynadığımız heyecanlı, aktif futbolla da sanırım biz bunu yansıtabildik. Bize aynı zamanda ekip olarak oynamamız gerektiğini, aynı zamanda da top ne zaman kendi ayağımızdayken takım ruhunu kaybetmeden topla oynama zevkinden de mahrum kalmamamız gerektiğini söylüyor. Tabii arada hatalar yapıyoruz bunlar normal ama tartıya koyduğumuzda pozitif yanımız negatif yanımızdan daha fazla şu anda."



"AYKUT KOCAMAN OLMASA BEN OLMAZDIM"



"Daha önce Konyaspor'da Aykut Kocaman ile çalışan Sitya, eski hocası hakkında da şunları söyledi: Kendisi benim için çok önemli. Çok iyi birisi. Aykut Kocaman olmasa ben şu an Türkiye'de olmazdım. Benim için yaptıklarından dolayı minnettarım. Çok kısa bir dönem kendisi ile çalıştık ama beni Türkiye'ye o getirdi. Her şey için teşekkür ederim kendisine."



Guilherme geleceği ile ilgili "Konyaspor'dan başka bir şey düşünmüyorum" dedi:



"Geleceği bilemeyiz ama şu an kafamdaki tek düşüncem Konyaspor'u Avrupa'ya götürmek. Bundan başka hiçbir şeye odaklanmış değilim. Gerçekten Konya'yı çok seviyorum. Dürüstçe konuşursam Konyaspor'dan başka takımda kendimi görmüyorum."



En Türk özelliği - Çay içmek



Dizi mi film mi ? Pandemiden önce filmdi şimdi ise dizi



En sevdiği Türk yapımı dizi - 7. Koğuştaki Mucize



En sevdiği Türkçe şarkı - Sefo / Bilmem mi



Duygular mı mantık mı ? - Sanırım ben biraz daha duygusal biriyim.



Issız adaya düşse hangi futbolcu arkadaşlarını yanına alırdı ?



"Abdülkerim Bardakçı'yı alırdım. Doğal hayatı seviyor. Karların içinde ateş yakmayı seviyor. Benim her zaman sol tarafımda en güvendiğim takım arkadaşım olduğu için Abdülkerim ilk kişi. İbrahim Sehic'i alırdım. Kaptanımız olduğu için adada ortalığı organize ederdi. Zymer Bytyqi'i alırdım bir de. Biz nasıl güzel bir sezon geçiriyorsak eminim orada da güzel bir iş çıkartırız birlikte."



Yemek yemek mi yoksa yemek yapmak mı? - Yemek yapmak.



Instagram mı yoksa Twitter mı ? - Twitter



"Süper Lig'den en beğendiği futbolcular; Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan çok kaliteli. Visca çok kaliteli futbolcu. Nwakaeme'yi beğeniyorum. Onu hatta Romanya'da oynadığımız dönemden tanıyorum. Burada çok iyi bir sezon geçirmesinden dolayı çok mutluyum. Eski de bir dostluğumuz var. Onun dışında Abdülkadir Ömür'ü çok beğeniyorum. Beşiktaş'ta Rıdvan'ı beğeniyorum. Her kulüpten bu şekilde ortaya koyacak futbolcular var."





