Guilherme: "Adil bir sonuç oldu"

Konyaspor'un sol beki Guilherme, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Guilherme: 'Adil bir sonuç oldu'
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06 Kasım 2022 23:08
Konyaspor forması giyen Guilherme, Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamada bulundu.

Guilherme, "Bugün izleyenler için güzel bir maç oldu. İki takım da güzel mücadele etti." dedi.

Yeşil-Beyazlı oyuncu sözlerini, "Zor bir maçtı ama güzel atmosfer vardı. Her iki taraf için 1 puan adil bir sonuç oldu." diye tamamladı.

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