Guilherme: 'Adil bir sonuç oldu'

Konyaspor forması giyen Guilherme, Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamada bulundu.



Guilherme, "Bugün izleyenler için güzel bir maç oldu. İki takım da güzel mücadele etti." dedi.



Yeşil-Beyazlı oyuncu sözlerini, "Zor bir maçtı ama güzel atmosfer vardı. Her iki taraf için 1 puan adil bir sonuç oldu." diye tamamladı.





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