Guilherme: "4 puanlık farkı kapatabiliriz"

Şampiyonluk yolunda pes etmediklerini ifade eden Guilherme, puan farkını kapatabileceklerini dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Guilherme: '4 puanlık farkı kapatabiliriz'
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08 Temmuz 2020 20:51
Trabzonspor'un 8 eksikle mücadele eden Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldığı maçın ardından Guilherme açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk yolunda pes etmediklerini ifade eden Guilherme, "Çok zorlu bir sürece girdik, kalan üç maçımız var ve hiç hesapta olmayan bir puan kaybı yaşadık. Puan kaybını kapatabiliriz, henüz bir şey bitmedi ve son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacağız. Taraftarımız bize inanmaya devam etsin" dedi.



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