Guido Winkmann: "Oyuncular artık üzerimize gelemiyor!"

Avrupa'da yarıda kalan sezonuna ilk başlayan ülke olan Almanya'da hakem Guido Winkmann, karşılaşmalarda daha rahat olduklarını belirtti.

Haber; Akşam
Guido Winkmann: 'Oyuncular artık üzerimize gelemiyor!'
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23 Mayıs 2020 09:48
Bundesliga'da geçen hafta oynanan Köln-Mainz maçını yöneten hakem Guido Winkmann, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerin ardından karşılaşmalarda artık daha rahat olduklarını söyledi.

Winkmann, "Yeni kurallar işimizi kolaylaştırıyor. Eskiden karşılaşma sırasında kritik bir karar verirken, futbolcular üzerimize gelirdi ama sosyal mesafe nedeniyle artık bu tür şeyler yaşanmıyor" dedi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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