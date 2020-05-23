Guido Winkmann: 'Oyuncular artık üzerimize gelemiyor!'

Bundesliga'da geçen hafta oynanan Köln-Mainz maçını yöneten hakem Guido Winkmann, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerin ardından karşılaşmalarda artık daha rahat olduklarını söyledi.
Winkmann, "Yeni kurallar işimizi kolaylaştırıyor. Eskiden karşılaşma sırasında kritik bir karar verirken, futbolcular üzerimize gelirdi ama sosyal mesafe nedeniyle artık bu tür şeyler yaşanmıyor" dedi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Winkmann, "Yeni kurallar işimizi kolaylaştırıyor. Eskiden karşılaşma sırasında kritik bir karar verirken, futbolcular üzerimize gelirdi ama sosyal mesafe nedeniyle artık bu tür şeyler yaşanmıyor" dedi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın