Guidetti ve Eda Erdem'den Dünya Şampiyonası değerlendirmesi

2018 FIVB Dünya Şampiyonası'nda 2. Tur F Grubu maçlarını 5. sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, "Turnuva bizim adımıza hayaller olmadan sonlandı." ifadesini kullandı.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli takımın, 2. Tur F Grubu'ndaki son maçında Tayland'ı 3-1 mağlup ederek organizasyonu 5. sırada tamamladığı maçtan sonra takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile başantrenör Giovanni Guidetti değerlendirmelerde bulundu.
Turnuvadaki son maç olmasına karşın takım halinde agresif ve konsantre olduklarını vurgulayan Guidetti, "Turnuvanın geneline baktığımızda ise Çin, İtalya, Rusya ve ABD gibi büyük takımlara karşı oynadığımız oyundan memnun değilim, bu takımlara karşı sahada daha fazla savaşabilir ve mücadele edebilirdik. Ancak diğer tüm takımlar karşısında net bir oyun sergileyerek kazandığımız için mutluyum." şeklinde görüş belirtti.
"Bu turnuva bizim adımıza hayaller olmadan sonlandı." ifadesini kullanan Guidetti, "Dünya sıralamasında ilk 10'a ulaştık. Önümüzdeki milli takım sezonunda, geldiğimiz bu noktadan çalışmaya başlamak istiyoruz." yorumunu yaptı.
Turnuvayı galibiyetle tamamlamak kendileri için önemli olduğunu vurgulayan takım kaptanı Eda Erdem Dündar ise şunları kaydetti:
"Karşılaşmaya iyi başladık ama rakibimiz daha iyi servis attı ve daha iyi hücum etti. Bu da bizim oyun içinde ritmimizi bulmamızı etkiledi. İkinci sette hücumda ve defansta daha iyiydik ve daha iyi servis attık. Üçüncü ve son setin sonunda da iyiydik. Karşılaşmadan 3-1 üstün ayrıldığımız ve turnuvayı galibiyetle noktaladığımız için mutluyum. Bu karşılaşma dünya sıralaması açısından da önemliydi. Umarım önümüzdeki turnuvalarda daha iyi sonuçlar alabiliriz."
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Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli takımın, 2. Tur F Grubu'ndaki son maçında Tayland'ı 3-1 mağlup ederek organizasyonu 5. sırada tamamladığı maçtan sonra takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile başantrenör Giovanni Guidetti değerlendirmelerde bulundu.
Turnuvadaki son maç olmasına karşın takım halinde agresif ve konsantre olduklarını vurgulayan Guidetti, "Turnuvanın geneline baktığımızda ise Çin, İtalya, Rusya ve ABD gibi büyük takımlara karşı oynadığımız oyundan memnun değilim, bu takımlara karşı sahada daha fazla savaşabilir ve mücadele edebilirdik. Ancak diğer tüm takımlar karşısında net bir oyun sergileyerek kazandığımız için mutluyum." şeklinde görüş belirtti.
"Bu turnuva bizim adımıza hayaller olmadan sonlandı." ifadesini kullanan Guidetti, "Dünya sıralamasında ilk 10'a ulaştık. Önümüzdeki milli takım sezonunda, geldiğimiz bu noktadan çalışmaya başlamak istiyoruz." yorumunu yaptı.
Turnuvayı galibiyetle tamamlamak kendileri için önemli olduğunu vurgulayan takım kaptanı Eda Erdem Dündar ise şunları kaydetti:
"Karşılaşmaya iyi başladık ama rakibimiz daha iyi servis attı ve daha iyi hücum etti. Bu da bizim oyun içinde ritmimizi bulmamızı etkiledi. İkinci sette hücumda ve defansta daha iyiydik ve daha iyi servis attık. Üçüncü ve son setin sonunda da iyiydik. Karşılaşmadan 3-1 üstün ayrıldığımız ve turnuvayı galibiyetle noktaladığımız için mutluyum. Bu karşılaşma dünya sıralaması açısından da önemliydi. Umarım önümüzdeki turnuvalarda daha iyi sonuçlar alabiliriz."
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