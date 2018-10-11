Guidetti ve Eda Erdem'den Dünya Şampiyonası değerlendirmesi

2018 FIVB Dünya Şampiyonası'nda 2. Tur F Grubu maçlarını 5. sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti,ifadesini kullandı.Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli takımın, 2. Tur F Grubu'ndaki son maçında Tayland'ı 3-1 mağlup ederek organizasyonu 5. sırada tamamladığı maçtan sonra takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile başantrenör Giovanni Guidetti değerlendirmelerde bulundu.Turnuvadaki son maç olmasına karşın takım halinde agresif ve konsantre olduklarını vurgulayan Guidetti,şeklinde görüş belirtti."Bu turnuva bizim adımıza hayaller olmadan sonlandı." ifadesini kullanan Guidetti,yorumunu yaptı.Turnuvayı galibiyetle tamamlamak kendileri için önemli olduğunu vurgulayan takım kaptanı Eda Erdem Dündar ise şunları kaydetti: