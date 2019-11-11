Guidetti: "Türk halkı bu takımla gurur duymalı"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Güney Kore maçının ardından açıklamada bulundu.

Guidetti: 'Türk halkı bu takımla gurur duymalı'
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktararak, "Türk halkı bu takımla gurur duymalı. Oyuncularım bugünkü maçta da son sayıya kadar savaştı." dedi.

Ariake Arena'da oynanan karşılaşmadan sonra AA'ya açıklamalarda bulunan Guidetti, çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Tecrübeli başantrenör, olimpiyatta çeyrek finale kadar geldiklerini hatırlatarak, "Türk halkı bu takımla gurur duymalı. Oyuncularım bugünkü maçta da son sayıya kadar savaştı. Sonuç olarak Türkiye bugün bir galibiyeti hak ediyordu. Özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Güney Kore'nin çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu vurgulayan Guidetti, "Tek şanslarının riskli servis atmak olduğunu biliyorlardı. Bizim de hücumumuz iyi değildi, onların da savunması iyiydi. Çok zor olacağını biliyordum. Asya takımları hep ters geliyor. Bu maçta baskı çok yüksekti. Bunların da üstesinden gelmeyi öğrenmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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