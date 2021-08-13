A Milli Kadın Voleybol Takımı, 18 Ağustos'ta başlayacak 2021 Avrupa Şampiyonası öncesinde düzenlenen "medya günü" etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar, açıklamalarda bulundu.Milli takımın yoğun bir takvimin içinde yer aldığını belirten" ifadelerini kullandı.2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenleneceğini hatırlatan Üstündağ, "VakıfBank ve Fenerbahçe ile katılacağız. Ankara'da olacak ama değişebilir, görüşmeler devam ediyor." şeklinde konuştu., 2021 Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselmek ve Sırbistan'da oynanacak müsabakada Sırplardan 2019'un rövanşını alarak şampiyonluğa ulaşmak istediklerini kaydetti.FIVB Milletler Ligi ve Tokyo 2020'de çok iyi mücadele ettiklerini ifade eden Guidetti, şu görüşleri aktardı:Tokyo 2020 ile ilgili bir soruyu İtalyan çalıştırıcı, "" şeklinde yanıtladı.Guidetti, Tokyo 2020'de çeyrek finalde 3-2 mağlup oldukları Güney Kore maçına dair "" sorusuna, "" cevabını verdi.Milli takım kaptanı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 2. kez final oynamak istediklerini aktardı.Çok uzun ve zorlu bir yaz yaşadıklarını belirten Eda, "" değerlendirmesinde bulundu.