Hollanda'da 7-12 Ocak'ta düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, medya gününde basın mensuplarıyla buluştu.Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen medya gününde, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, teknik ekip ve A Milli Takım Menajeri Pelin Emniyetli'nin yanı sıra ay-yıldızlı voleybolcular yer aldı.Fotoğraf çekiminin yapıldığı organizasyonda açıklamalarda bulunan TVF Başkanı Üstündağ, yeni yılı kutlayarak, "İnşallah 2020 yılında yarın yolculuğa başlayacağımız olimpiyat elemesi öncesi takımımız ülkemizdeki hazırlıkları tamamladı. Bu şansı yakalayacağımıza ve bu gücün takımımızda olduğuna hep inandık. 2019'da Ankara'da, kendi evimizde Türk voleybolunun tarihi başarısı elde edildi. Hem organizasyon hem de başarı anlamında çok önemliydi. Artık Avrupa Şampiyonası bitti. Takımımız, 7 Ocak'ta başlayacak olimpiyat elemesine odaklandı." diye konuştu.Hollanda ve civar ülkelerdeki Türk vatandaşlarının Apeldoorn kentinde milli takımı tribünden desteklemeye geleceğine inandığını anlatan Üstündağ, "Türk halkı, Avrupa Şampiyonası'nda salonda ve ekran başında bizi destekledi. Hollanda'da da bir yabancılık çekmeyeceğimizi, ev sahibi gibi bir seyirci kitlesine sahip olacağımıza inanıyorum. Takımın motivasyonuna, inancına şahit oldum. Olimpiyat vizesini alıp ülkemize döneceğimize inanıyorum. Bu takım olimpiyatı hak ediyor. Vizeyi aldıktan sonra olimpiyatta da derece elde edecek bir güce, kapasiteye ve inanca sahip bir ekibiz." ifadelerini kullandı.Başantrenör Guidetti, çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, 2020 Tokyo'ya katılmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.Ay-yıldızlı ekibin hem fiziksel hem de mental olarak iyi durumda olduğunu aktaran tecrübeli başantrenör, "Antalya'da 10 gün yaptığımız kamp çok iyiydi. Çok iyi çalışma ve hazırlık dönemi geçirdik. Şu anda oynayacağımız turnuvanın ne kadar önemli ve değerli olduğuna yönelik tüm takımın konsantrasyonu tam. Avrupa Şampiyonası'ndan çok daha zor bir turnuva oynayacağımızı biliyoruz. Aynı zamanda her şeyin mümkün olduğunun farkındayız. Tokyo biletini almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.Guidetti, libero Aylin Sarıoğlu'nun durumuyla ilgili soru üzerine, "Aylin'in dizinde problemi vardı. Takımla kalmayı istedi ancak özel bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinde antrenmanlara devam edemediği için bizimle birlikte değil." açıklamasını yaptı.Takım kaptanı Eda Erdem Dündar ise heyecanla turnuvanın gelmesini beklediklerini anlatarak, şunları kaydetti: "Çok güzel bir kamp dönemi yaşadık. Herkes birbirini özlemiş. Büyük bir heyecan var. 7 Ocak'ı iple çekiyoruz. Elimizde çok güzel bir şans var ve bunun farkındayız. Çok yetenekli oyunculardan kurulu bir takımız. Yazın elde ettiğimiz başarının üzerine koyup 2020 Tokyo Olimpiyatları'na adımızı yazdırmak istiyoruz. İnşallah ilk maçla beraber güzel voleybol oynayarak, 12 Ocak'ta güzel haberleri konuşmak için sizinle tekrar buluşacağız."Takım menajeri Pelin Emniyetli ise hem idari hem de teknik bütün hazırlıkların tamamlandığını vurgulayarak, "Çok şükür çok büyük bir sakatlığımız olmadan sağsalim Hollanda'ya gideceğiz. Bu turnuvada elimizden gelen her şeyi yapacağız ve umarım Tokyo biletiyle ülkemize döneceğiz." diye konuştu.Yarın Belçika'ya giderek hazırlık maçları yapacak A Milli Takım, daha sonra turnuva için Hollanda'ya geçecek.A Milli Kadın Voleybol Takımı, elemelerde B Grubu'nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan'la mücadele edecek. İlk 2 sırayı alan takım A Grubu'ndan gelecek 2 takımla çapraz eşleşme usulüne göre yarı finalde karşılaşacak. Eleme turnuvasını şampiyon tamamlayacak takım Avrupa Kıtası'nın olimpiyatlara katılacak son ekibi olacak.