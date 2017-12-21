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Guerrero'nun cezası indirildi! Dünya Kupası'nda sahada

Kokain kullandığı tespit edilen Perulu golcü Paolo Guerrero'nun cezasında indirime gidildi.

Kaynak: AA
Guerrero'nun cezası indirildi! Dünya Kupası'nda sahada
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21 Aralık 2017 12:02
FIFA, kokain kullandığı tespit edilen Perulu golcü Paolo Guerrero'ya verilen bir yıl futboldan men cezasını 6 aya indirdi.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, 33 yaşındaki Guerrero'ya 2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki Arjantin maçı sonrasında yapılan doping testlerinde kokain maddesine rastlandığı için verilen bir yıllık men cezasının 6 aya indirildiği belirtildi.

Açıklamada, Guerrero'nun cezasının 3 Kasım 2017'den itibaren geçerli olduğu hatırlatıldı. Bu kararın ardından Guerrero, Peru Milli Takımı'nın kadrosuna dahil edilmesi halinde Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyebilecek.

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