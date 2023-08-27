Marsilya forması giyen Matteo Guendouzi Lazio'ya transfer olmaya hazırlanıyor.



İtalyan ekibi, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için Marsilya ile anlaşma sağladı.



Lazio, Fransız futbolcu için Marsilya'ya 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İki takım arasında yapılan anlaşmada 5 milyon euro'luk kolay bonuslar da yer alıyor. Lazio'nun kasasından bu transfer için toplamda 18 milyon euro çıkacak.



24 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekbine transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.



