Guelor Kanga'nın Trabzonspor'dan alacağı maaş

Sezon başı ve devre arasında Trabzonspor'un kapısından dönen Guelor Kanga artık Fırtına'ya çok yakın. Prensipte anlaşma sağlanan 29 yaşındaki yıldız orta saha, 1.1 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Gabonlu oyuncuya 500 bin Euro da imza parası verilecek

Guelor Kanga'nın Trabzonspor'dan alacağı maaş
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26 Temmuz 2020 11:17
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, "4 oyuncuyla prensipte anlaştık" ifadelerini kullanmış, 4 isimden ikisi belli olmuştu; Guelor Kanga ve Konstantinos Stafylidis...

Kanga transferi artık imzaya kalırken, yavaş yavaş sözleşme detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Çek basınına göre, 29 yaşındaki oyuncu ile seneliği 1.1 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma sağlayan Karadeniz devi artı olarak yıldız futbolcuya bonservisinin elinde olması nedeniyle 500 bin Euro imza parası ödeyecek.

Bu hamle ile Kanga'nın diğer talipleri devre dışı bırakılmış oldu. Trabzonspor'un sezon başı ve devre arasında isteyip alamadığı Gabonlu oyuncu artık Fırtına'ya bir imza uzakta. Resmi imzanın da kupa finali sonrası atılması bekleniyor.



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