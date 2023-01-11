Guduric: 'Dönüm noktası olacak'

Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Marko Guduric, Panathinaikos maçı sonrası açıklamada bulundu.



Uzun süredir devam eden kötü gidişi sona erdirdiklerini belirten Guduric şu ifadeleri kullandı:



"Son zamanlarda problemler yaşıyoruz. Atina'da kazanmak çok güzel. Panathinaikos da bazı problemler yaşıyor. Çok kararlı geldiler. Belki bir hücum ribaundu rekoru kırmış olabilirler. İki taraf da kazanabilirdi ama biz kazandık. Bu dönüm noktası üzerine bir şeyler inşa etmeyi başarırız."





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