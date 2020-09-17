Güçlü, hırslı, atletik: Fenerbahçe'de yeni hedef

Forvet transferi merakla beklenen Fenerbahçe'de her geçen gün yeni adaylar da gündeme gelmeye devam ediyor.



Son dönemde yaptığı güvenilir haberlerle öne çıkan The Athletic'in iddiasına göre sarı-lacivertliler, Watford'un İngiliz golcüsü Troy Deeney ile ilgileniyor.



Geçen sezon Premier Lig'e veda eden Watford'da haftalık 100 bin sterlin maaş aldığı belirtilen 32 yaşındaki golcü için Fenerbahçe'nin maaş konusunda bir çekincesi olmadığı kaydedildi.



FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ DEENEY KİMDİR?



Golcülüğünün ötesinde enerjik ve güçlü yapısıyla öne çıkan Troy Deeney, zaman zaman uzun süreli gol sorunları yaşasa da taraftarların en çok sevdiği oyuncuların arasında yer almayı başarıyor.



Geçen sezon 27 maçta görev alan ve 10 gol, 2 asistlik performans sergileyen Deeney, kariyeri boyunca sahaya çıktığı 528 maçta 160 gol attı ve 68 asist yaptı.



"GERÇEK BASKI ANNEMİN ÜZERİNDE"



İngiltere'de oynadığı futbol kadar demeçleri ile de sürekli gündem olan Deeney, geçen sezon yaptığı bir açıklamayla da sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.



Manchester United maçı sonrasında "Gol atamadığın için üstünde baskı var mıydı?" şeklindeki soruyu yanıtlayan İngiliz golcü, "Gerçek baskı annemin üzerindeydi. Noel gecesinde bizimle buluşmak için üç farklı işte çalışırdı. Bu sadece futbol." demişti.



