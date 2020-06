Gucci, Espor'a Fnatic için tasarlanan özel saat ile giriş yaptı!

İtalyan lüks moda markası Gucci, İngiliz organizasyonu Fnatic ile işbirliği yaparak resmen Espor dünyasına adım attı.



Ünlü İtalyan Markası, LEC'de yarışan Fnatic'in League of Legends ekibinden ilham alan bir saat tasarladı. 1.159 £'a mal olan ve yalnızca italyan markasının web sitesinden ulaşılabilen saatin üzerinde Fnatic logosu yer alıyor. Duyuruya göre saatin arşiv kodu hem Guccio Gucci'nin baş harflerini hem de "İyi Oyun (Good Game)" oyun sloganını yansıtıyor.



Gucci ile Fnatic'in İşbirliği Bekleniyordu



İki marka ilk olarak bu yılın başında bir araya geldiler. League of Legends ekibi, ünlü İtalyan markasının kıyafetlerinin tanıtıldığı Milano Defilesi'nde ön sıradalarda oturuyordu. O zamanlar, Fnatic'in Ortak Geliştirme Direktörü Craig Santicchia, şunları söyledi: "Gucci, Fnatic'te olduğu gibi sınırları zorlayan her zaman yenilikçi bir marka olmuştur. Normları bozmakta ve yeni olasılıklar açmaktadır."



Bu ayın başlarında, turnuva organizatörü BLAST, Hollandalı saatçi TW Steel ile bir ortaklık yaptığını açıklamış ve Counter-Strike: Global Offensive'den esinlenen iki saati duyurmuştu.



Kaynak: Esports Insider