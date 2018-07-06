Guardiola'ya Arjantin'den sürpriz teklif!

Arjantin Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa'ya 4-3 yenilmesinin ardından turnuvaya veda etti. Turnuva boyunca çok eleştirilen ve takımın gurup maçlarındaki kötü performansının sorumlusu olarak gösterilen Arjantin Milli Takımı teknik direktörü Jorge Sampaoli'nin görevine son verilmesi bekleniyor.



Bu muhtemel ayrılığın ardından Arjantin Milli Takımı'nın başına getirilmek istenen isimler arasında Katalan teknik adam Pep Guardiola'nın da adı geçiyor. Şu an Manchester City'yi çalıştıran başarılı teknik adamın, İngiliz kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.



Guardiola'nın görevi kabul etmesi için Arjantin Futbol Federasyonu'nun 47 yaşındaki teknik adam yıllık 12 milyon Dolar'dan 2022 Dünya Kupası'nın bitişine kadar sürecek bir sözleşme sunacağı öne sürüldü.



Arjantin Milli Takımı'ndan birçok isimle önceden birlikte çalışmış ve takımı yakından tanıyan Guardiola'nın özellikle Lionel Messi ile çok yakın olduğu biliniyor. Barcelona'nın başında olduğu dönemde Messi ile birlikte çalışan Guardiola, bu süreçte Barcelona ve Messi'yi formlarınn zirvesine taşımıştı.



Barcelona'nın patronu olduğu sırada, Arjantin Milli Takımı'nın o dönemki teknik direktörü olan efsane futbolcu Diego Armando Maradona ile konuşan Guardiola, "Diego, beni ileride Arjantin Milli Takımı'nı yönetirken görebiliyor musun?" diye sormuş, Maradona da "Tabii ki" yanıtını vermişti. İkili arasındaki bu konuşma Guardiola'nın kitabında yer almıştı.



