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Guardiola'dan Sterling'in geleceği için flaş açıklama!

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Raheem Sterling'in takımdaki geleceği hakkında flaş sözler kullandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Guardiola'dan Sterling'in geleceği için flaş açıklama!
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05 Ağustos 2018 17:23
Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, takımın genç yıldızı Raheem Sterling hakkında konuştu.

''NE OLACAK BEN DE BİLMİYORUM''

İspanyol teknik direktör, ''Şüphesiz ki Sterling'i takımda tutmak istiyoruz. Bunu o da biliyor. Menajeri de biliyor. Geldiğimiz günden beri onu istiyoruz. Ama anlaşma anlaşmadır. Menajerler de menajer, futbolcular da futbolcudur. Yani sonunda ne olacak ben de bilmiyorum.'' diye konuştu.

Genç yıldız, sözleşmesinin uzatılması için takımdan maaşının arttırılmasını talep etmişti.

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