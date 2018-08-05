Guardiola'dan Sterling'in geleceği için flaş açıklama!

Premier Lig'in son şampiyonu'nin teknik direktörü, takımın genç yıldızıhakkında konuştu.İspanyol teknik direktör, ''Şüphesiz ki Sterling'i takımda tutmak istiyoruz. Bunu o da biliyor. Menajeri de biliyor. Geldiğimiz günden beri onu istiyoruz. Ama anlaşma anlaşmadır. Menajerler de menajer, futbolcular da futbolcudur. Yani sonunda ne olacak ben de bilmiyorum.'' diye konuştu.Genç yıldız, sözleşmesinin uzatılması için takımdan maaşının arttırılmasını talep etmişti.