Guardiola'dan Sterling ve savunma itirafları!

menajeri6-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu."Sterling ilk sezonumda saha içerisinde çok korkuyordu. Etrafına bakıyordu. 'Kime pas atsam doğru olur' diyordu. 'Gol atmayı dene' dedim. Şimdiyse futbolu hissediyor, keyif alıyor, ne zaman şut veya pas atacağını biliyor.""İlk 20 dakika harikaydı. Hücumda her şeyi harika yaptık ancak rakibimize çok şans verdik. Yeterince iyi savunma yapamadık. Ancak 6-1'lik skordan memnun olmalıyım.""Lider olmamız şu an önemli değil. Puanlar birbirine yakın. Dün Arsenal'in Liverpool'a karşı ne kadar iyi olduğunu gördük. Bu zor bir lig. Kararlı bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz"