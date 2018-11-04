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Guardiola'dan Sterling ve savunma itirafları!

Premier Lig'de Southampton'ı 6-1 mağlup eden Manchester City'de menajer Pep Guardiola, maçtan sonra Sterling'e övgülerde bulunurken savunmasını ise eleştirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Guardiola'dan Sterling ve savunma itirafları!
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04 Kasım 2018 23:49
Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, Southampton'ı 6-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Pep Guardiola'nın açıklamaları;

"Sterling ilk sezonumda saha içerisinde çok korkuyordu. Etrafına bakıyordu. 'Kime pas atsam doğru olur' diyordu. 'Gol atmayı dene' dedim. Şimdiyse futbolu hissediyor, keyif alıyor, ne zaman şut veya pas atacağını biliyor."

İYİ SAVUNMA YAPMADIK

"İlk 20 dakika harikaydı. Hücumda her şeyi harika yaptık ancak rakibimize çok şans verdik. Yeterince iyi savunma yapamadık. Ancak 6-1'lik skordan memnun olmalıyım."

ZOR BİR YARIŞ

"Lider olmamız şu an önemli değil. Puanlar birbirine yakın. Dün Arsenal'in Liverpool'a karşı ne kadar iyi olduğunu gördük. Bu zor bir lig. Kararlı bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz"



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