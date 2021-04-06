Guardiola'dan fırsat transferi: Sander Berge!

Manchester City, Sheffield United'ın Norveçli orta sahası Sander Berge'yi transfer etmek istiyor.



Voetbal24'te yer alan habere göre; Liverpool ve Arsenal ile adı anılan Norveçli orta saha için Manchester City de bir teklif yaptı. Premier Lig'den düşmesi 'neredeyse' kesinleşen Sheffield United, gelecek bu tekliflerden birini değerlendirme kararı aldı.



Sheffield United'ın bu transferden 30 milyon euro civarında bir gelir hedeflediği de kayedildi.



Ocak 2020'de 24 milyon euro bonservisle Genk'ten Sheffield United'a transfer olan Berge, bu sezon 13 lig maçında 1 gol atıp 1 asist yaptı.



