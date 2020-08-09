Guardiola'dan Devler Ligi yorumu: 'Kazanamazsak felaket olmaz'

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Real Madrid'i elemelerinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde kalan bölüm için açıklamalarda bulundu.
Pep Guardiola, kalan bölümün tek maçlı eleminasyon düzeninde oynanmasını da değerlendirdi.
"AYRILIRSAM İYİ ANILARI HATIRLARIM"
Katalan teknik direktör yaptığı açıklamada; "Dünya Kupası'na benzeyecek çünmkü artık her maç bir final. Lyon karşısında ne olacağını göreceğiz. İkinci bir şansımız olmayacak. Tabii ki kupayı kazanmak istiyoruz ama kazanamazsak da bunu bir felaket olarak değerlendirmem. Bir şeyden eminim; eğer ayrılmam gerekirse kötü anları değil iyi anları hatırlayacağım." dedi.
Manchester City ile Lyon, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 15 Ağustos günü TSİ 22:00'de karşılaşacak.
Pep Guardiola, kalan bölümün tek maçlı eleminasyon düzeninde oynanmasını da değerlendirdi.
"AYRILIRSAM İYİ ANILARI HATIRLARIM"
Katalan teknik direktör yaptığı açıklamada; "Dünya Kupası'na benzeyecek çünmkü artık her maç bir final. Lyon karşısında ne olacağını göreceğiz. İkinci bir şansımız olmayacak. Tabii ki kupayı kazanmak istiyoruz ama kazanamazsak da bunu bir felaket olarak değerlendirmem. Bir şeyden eminim; eğer ayrılmam gerekirse kötü anları değil iyi anları hatırlayacağım." dedi.
Manchester City ile Lyon, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 15 Ağustos günü TSİ 22:00'de karşılaşacak.