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Guardiola'dan 9-0 sözleri! ''Kolay değildir''

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, 9-0 kazandıkları Burton Albion maçını değerlendirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Guardiola'dan 9-0 sözleri! ''Kolay değildir''
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10 Ocak 2019 01:32
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, İngiltere Lig Kupası'nda Burton Albion'u 9-0 yendikleri maçın ardından ilginç açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerendiren Guardiola, rakiplerinin bu sezon çok önemli bir işe imza attığını dile getirdi.

9-0'lık tarihi galibiyeti değerlendiren İspanyol teknik adam ''Sonuç olarak finaldeyiz ama ikinci maçı da oynamalıyız. O maçı da ciddiye alacağız. Bence Burton inanılmaz bir turnuva oynadı. Gurur duymaları gerek'' ifadelerini kullandı.

Zayıf rakiplere karşı oynamanın kolay olmadığını belirten Pep Guardiola ''Bu tip maçlarda, sizden daha düşük seviye takımlarla oynamak kolay değildir. İyi koştuk, rakibi ciddiye aldık. İkinci ve üçüncü golden sonra işimiz daha kolaylaştı'' dedi.



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