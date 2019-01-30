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Guardiola umudunu yitirmedi! "Devam..."

Newcastle United'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan Manchester City'de menajer Pep Guardiola, halen ligi kazanma şanslarının devam ettiğine vurgu yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Guardiola umudunu yitirmedi! 'Devam...'
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30 Ocak 2019 03:21
Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, Newcastle United'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maç fazlasına rağmen Liverpool'un 4 puan gerisinde olmalarını değerlendiren Pep Guardiola, kazanarak devam etmeleri gerektiğini söyledi.

İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren Guardiola, "Bazen erken gol atmak iyidir ancak bazen de iyi değildir. Bu maçta rahatlamamıza sebep oldu." dedi.

"İŞİMİZ ARTIK ZOR AMA..."

Guardioal sözlerini, "İyi bir maç çıkaramadık. Kendimizi geliştirmek zorundayız. Liderin gerisindeyken maç kazanmak zorundasınız ve bunu yapamadık. İşimizin artık zor olduğunu biliyorum. Bir şeyler başarmak için zorluğu kabul etmek zorundasınız." ifadeleriyle sürdürdü.

Şampiyonluk şanslarını yorumlayan Guardiola, "Şampiyonluk şansımız devam ediyor. Maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Mücadele etmeye devam" şeklinde konuştu.

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