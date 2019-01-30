Guardiola umudunu yitirmedi! 'Devam...'

menajeri2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Maç fazlasına rağmen Liverpool'un 4 puan gerisinde olmalarını değerlendiren Pep Guardiola, kazanarak devam etmeleri gerektiğini söyledi.İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren Guardiola, "Bazen erken gol atmak iyidir ancak bazen de iyi değildir. Bu maçta rahatlamamıza sebep oldu." dedi.Guardioal sözlerini, "İyi bir maç çıkaramadık. Kendimizi geliştirmek zorundayız. Liderin gerisindeyken maç kazanmak zorundasınız ve bunu yapamadık. İşimizin artık zor olduğunu biliyorum. Bir şeyler başarmak için zorluğu kabul etmek zorundasınız." ifadeleriyle sürdürdü.Şampiyonluk şanslarını yorumlayan Guardiola, "Şampiyonluk şansımız devam ediyor. Maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Mücadele etmeye devam" şeklinde konuştu.