Guardiola: 'Saçlarım yüzünden değil'

Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola, önemli açıklamalarda bulundu.



İspanyol teknik adam, Southampton maçı ve Arsenal ile liderlik yarışı için gelen soruya, "Eğer puan kaybedersek, Arsenal şampiyonluk için avantajlı olur. Kazanırsak ve kazanmaya devam edersek sezon sonunda şampiyon olabiliriz. Buna alışkınız, bir sorun değil" sözlerini kullandı.



"SAÇLARIM YÜZÜNDEN DEĞİL"



Öte yandan Premier Lig'de 13 teknik direktör değişikliği yaşandığı ve alanda rekor kırıldığı hatırlatılan Guardiola, kendisinin daha önce neden hiç kovulmadığına yönelik soruya, "Size daha önce kovulmamamın sırrını söyleyeceğim; maçlar kazanmamız. Eğer maçları kazanamasak kovulurdum. Saçlarım diğer menajerlerden daha iyi olduğu için değil, çok maç kazandığımız için kovulmadım" diye cevap verdi.



Guardiola, bir teknik direktöre kovulmadan önce ne kadar süre verilmesi gerektiğine yönelik soru karşısında ise, "Bence sportif direktör ve sahipler teknik direktörü işten çıkaracaklarını ve ardından işlerin nasıl yürüyeceğine dair karar alıyorlar. Ben küçükken, bu ülkede teknik direktörleri tutma geleneği vardı. Bugün herkes için çok fazla baskı var. Bu çok fazla yatırımla olan bir şey. Baskı bazen işe yarıyor, bazen yaramıyor. Olan durum bu, uyum sağlaman gerekiyor" sözlerini sarf etti.



İspanyol teknik adam idaresi altındaki Manchester City, ligde 28 maçta topladığı 64 puanla 2. sırada yer alıyor. 29 maç oynayan lider Arsenal'in ise 72 puanı bulunuyor.





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