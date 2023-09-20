Guardiola: "Rodri şu an en iyisi"

Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde alınan Kızılyıldız galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Guardiola: 'Rodri şu an en iyisi'
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20 Eylül 2023 14:26
Manchester City'de gösterdiği performansla ve yakaladığı müthiş form ile beraber Rodri, teknik direktör Pep Guardiola'nın en değerli oyuncularından birisi haline geldi.

"AVRUPA'NIN EN İYİSİ"

Şampiyonlar Ligi grupları ilk maçında Kızılyıldız'ı sahasında 3-1 mağlup eden Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, takımın son golünü atan Rodri için önemli açıklamalarda bulundu.

Rodri'nin, Avrupa'daki en iyi oyunclardan olduğunu söyleyen Pep Guardiola, "Şu anda o Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncusu. Umarım gelişimini koruyabilir. Kulüp Rodri'yle sözleşme imzaladığı için şanslıydık ve o geldiğinde bu kadar özel bir oyuncu değildi. Şimdiyse Rodri tarihte kendisine yer bulabilecek bir noktaya geldi." ifadelerini kullandı.

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