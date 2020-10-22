Guardiola: "Porto, Leicester'den kopyala-yapıştır yaptı"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Porto galibiyeti sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Guardiola: 'Porto, Leicester'den kopyala-yapıştır yaptı'
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22 Ekim 2020 01:26
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Porto'yu 3-1 yendikleri Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Pep Guardiola, "Porto'ya karşı zorlandık diyebilirim. Benfica ile birlikte Portekiz'in en iyi takımı konumundalar. Ancak ilk 11'lerinde fazla savunma oyuncusu görünce şaşırdım. Benfica'dan transferimiz Ruben Dias ile konuştum ve nasıl oynayacaklarını anladım. Aslında Porto'nun bu kadar defansif bir oyun oynamasına şaşırdım. Belki de Leicester'a 5-2 yenildiğimiz maçı kopyala-yapıştır yapmayı denemek istediler." dedi.

Deneyimli teknik adam, "İlk yarı zor oldu ama ikinci yarı daha iyi işler yaptık. Top kaybetmedik, boş alan bırakmadık. Oyuncularımız gerçekten iyi bir iş çıkardı. Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptık." diye konuştu.

Pep Guardiola ayrıca "Fernandinho kötü bir sakatlık yaşadı. Sanırım 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak" ifadelerini kullandı.





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