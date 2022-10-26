Guardiola penaltılarından rahatsız

Pep Guardiola, Dortmund'la 0-0 berabere kaldıkları ve penaltı kaçırarak galibiyet elde edemedikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.



Dortmund'un çok ciddi bir rakip olduğunu belirten Guardiola, göreve geldiğinden bu yana kaçırdıkları penaltılara dikkat çekerek, "Buraya geldiğimden beri çoğu Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 25 penaltı kaçırdık. Bu çok fazla bir sayı. Konu Mahrez'in kaçırması değil, daha önce çok önemli penaltı golleri attı. Genel anlamda bir sorunumuz olduğu açık" sözlerini kullandı.



Guardiola ayrıca Haaland sahada yokken Mahrez'in artık penaltıları atıp atmayacağına ilişkin soruya ise "Göreceğiz" cevabını verdi.



Guardiola'nın takımı Manchester City, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 11 puana yükselerek tur atlamayı garantilemişti.





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