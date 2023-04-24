Manchester City, Brentford'un yetenekli sol beki Aaron Hickey'i transfer listesinin ilk sırasına yazdı.



The Sun'da yer alan habere göre; Pep Guardiola'nın raporu üzerine Hickey transferi için harekete geçen Manchester City, 34 milyon euro (30 milyon pound) bonservis bedelini gözden çıkardı. Orijinal mevkisi savunmanın solu olsa da, sağ bek ve stoper olarak da başarılı performanslar çıkaran Hickey için sezon biter bitmez harekete geçileceği kaydedildi.



Aaron Hickey için geçtiğimiz ocak ayında Arsenal de transfer masasına oturmuş ancak Brentford transfer tekliflerini geri çevirmişti. Manchester City'nin bu transfer için çok daha istekli olduğu ve yaşlanan Kyle Walker'ın yerine Aaron Hickey'nin yeni joker olacağı kaydedildi.



Celtic altyapısından yetişen Aaron Hickey, 2019 yazında 1.7 milyon euro karşılığında Hearts'tan Bologna'ya, 2022 yazında ise 16.5 milyon euro karşılığında Brentford'a transfer olmuştu.



Aaron Hickey, bu sezon Premier Lig'de 20 maçta görev aldı.





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